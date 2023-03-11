Остапенко о том, что ее лишили госфинансирования за участие в одних турнирах с россиянками: «Если я не буду играть турниры, мне нужно уходить из тенниса»

прокомментировала то, что в Латвии ее лишили госфинансирования, потому что она играет на одних турнирах с россиянками и белорусками.

«Я ничего не могу сделать, потому что не я организую турниры. Этим занимается , и я не могу играть какие-то другие турниры.

Если я не буду играть турниры, то мне нужно уходить из тенниса. Но я не буду этого делать, потому что я теннисистка, это мой спорт. К сожалению, ситуация вот такая».

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