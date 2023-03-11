Остапенко о том, что ее лишили госфинансирования за участие в одних турнирах с россиянками: «Если я не буду играть турниры, мне нужно уходить из тенниса»

Теги WTA Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко прокомментировала то, что в Латвии ее лишили госфинансирования, потому что она играет на одних турнирах с россиянками и белорусками.

«Я ничего не могу сделать, потому что не я организую турниры. Этим занимается WTA, и я не могу играть какие-то другие турниры.

Если я не буду играть турниры, то мне нужно уходить из тенниса. Но я не буду этого делать, потому что я теннисистка, это мой спорт. К сожалению, ситуация вот такая».

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13 комментариев

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sashati
Алена, смени страну, предавшую тебя..
Скажи им то, что обычно в матче))
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kjma
Ответ Привет Этоя
Придётся Алёнушке на хлеб и воду сесть. Изверги
Ну и хорошо. Похудает и заиграет.
+2
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Привет Этоя
Придётся Алёнушке на хлеб и воду сесть.
Изверги
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dedpihto59
Предлагаю лишить Латвию членства в Евросоюзе за то, что она имеет общую границу с Россией‼️✊
+7
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+7
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Евгений Фабиянчук
Ответ Welshman09
Что хотите говорите, а я в эту новость не верю! Похоже на какой-то пропагандистский фейк, которые сейчас постоянно один за другим высасывают из своих пальцев российские СМИ про недружественные страны... А что должна ещё делать профессиональная теннисистка кроме как играть на профессиональных турнирах WTA-тура? Даже не могу себе представить, как должна звучать официальная формулировка такого абсурдного постановления? Может есть здесь кто-нибудь из Латвии, кто прояснит эту ситуацию с Алёной Остапенко?
да не, типичные вымираты
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pegucka7
Ответ Welshman09
Что хотите говорите, а я в эту новость не верю! Похоже на какой-то пропагандистский фейк, которые сейчас постоянно один за другим высасывают из своих пальцев российские СМИ про недружественные страны... А что должна ещё делать профессиональная теннисистка кроме как играть на профессиональных турнирах WTA-тура? Даже не могу себе представить, как должна звучать официальная формулировка такого абсурдного постановления? Может есть здесь кто-нибудь из Латвии, кто прояснит эту ситуацию с Алёной Остапенко?
Российским СМИ нет надобности что-то выдумывать. "Демократии" вытворяют такое, до чего никакой Мордор не додумается.
+3
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+3
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Nightguest
Зачем вообще топовым теннисистам госфинансирование. Латвии деньги больше некуда потратить?
+1
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Александр Крольков
В Латвии русские по улицам ходят.
+10
-1
+9
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divannyi voin
Ответ Welshman09
Что хотите говорите, а я в эту новость не верю! Похоже на какой-то пропагандистский фейк, которые сейчас постоянно один за другим высасывают из своих пальцев российские СМИ про недружественные страны... А что должна ещё делать профессиональная теннисистка кроме как играть на профессиональных турнирах WTA-тура? Даже не могу себе представить, как должна звучать официальная формулировка такого абсурдного постановления? Может есть здесь кто-нибудь из Латвии, кто прояснит эту ситуацию с Алёной Остапенко?
In accordance with the agreement of the Latvian Olympic Committee (LOK) with the Ministry of Education and Science (IZM), the LOK decided at the board meeting on Tuesday to stop funding for cyclists Tom Skujinas and Kristas Neiland, tennis player Alona Ostapenko and two other tennis players who have participated in competitions together with athletes from Russia and Belarus , LOK general secretary Kārlis Lejnieks confirmed in a conversation with LETA agency on Wednesday. там не только теннисистки ,но и велосипедисты..Алёнка то ладно ,денег заработала,в вот молодым как там Семенистая 20 лет
+6
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+6
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Manowar66
она еще на одной планете живет с русскими
+11
-1
+10
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Welshman09
Что хотите говорите, а я в эту новость не верю!

Похоже на какой-то пропагандистский фейк, которые сейчас постоянно один за другим высасывают из своих пальцев российские СМИ про недружественные страны... А что должна ещё делать профессиональная теннисистка кроме как играть на профессиональных турнирах WTA-тура? Даже не могу себе представить, как должна звучать официальная формулировка такого абсурдного постановления?

Может есть здесь кто-нибудь из Латвии, кто прояснит эту ситуацию с Алёной Остапенко?
+2
-9
-7
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NRNG
Обыкновенный фашизм.
+18
-2
+16
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Dym86
Следующая стадия: Остапенко штрафуют за то, что на корте разговаривает по-русски
+25
-3
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