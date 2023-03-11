Остапенко о том, что ее лишили госфинансирования за участие в одних турнирах с россиянками: «Если я не буду играть турниры, мне нужно уходить из тенниса»
Алена Остапенко прокомментировала то, что в Латвии ее лишили госфинансирования, потому что она играет на одних турнирах с россиянками и белорусками.
«Я ничего не могу сделать, потому что не я организую турниры. Этим занимается WTA, и я не могу играть какие-то другие турниры.
Если я не буду играть турниры, то мне нужно уходить из тенниса. Но я не буду этого делать, потому что я теннисистка, это мой спорт. К сожалению, ситуация вот такая».
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Изверги
Похоже на какой-то пропагандистский фейк, которые сейчас постоянно один за другим высасывают из своих пальцев российские СМИ про недружественные страны... А что должна ещё делать профессиональная теннисистка кроме как играть на профессиональных турнирах WTA-тура? Даже не могу себе представить, как должна звучать официальная формулировка такого абсурдного постановления?
Может есть здесь кто-нибудь из Латвии, кто прояснит эту ситуацию с Алёной Остапенко?