Остапенко лишили госфинансирования за участие в турнирах с игроками из России
Олимпийский комитет Латвии прекратил финансирование Алены Остапенко из-за участия в турнирах с теннисистками из России и Беларуси. Об этом сообщает LSM со ссылкой на генсека ЛОК Карлиса Лейниекса.
В феврале министр образования и науки Латвии Анда Чакша заявила о недопустимости господдержки спортсменов, выступающих на одних турнирах с россиянами и белорусами.
Также финансирования лишились теннисистки Даниэла Висмане и Дарья Семенистая и велосипедисты Том Скуиньш и Крист Нейландс.
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Речь идёт о коммерческих турнирах, то есть матчи WTA и турниров большого шлема. По идее ОИ и кубок Билли Джин Кинг под них не подпадают.
Аналогичная тема есть, например, у немцев, в шахматах.
Я устал , я ухожу , уже 1.5 года я читаю политоту , я смотрю политоту , вы админы молодцы , вы делаете рейтинг , но меня это достало
Всем спасибо , вернусь когда вся грязь кончится
Латвия по уровню развития недалеко ушла от Ирана.
Зачем состоявшегося профессионального спортсмена кормить.
Это же не иждивенец на теле страны типа Дзюбы или Большунова, а полноценный самоокупаемый человек, теннисист.