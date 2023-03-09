Остапенко лишили госфинансирования за участие в турнирах с игроками из России

Олимпийский комитет Латвии прекратил финансирование Алены Остапенко из-за участия в турнирах с теннисистками из России и Беларуси. Об этом сообщает LSM со ссылкой на генсека ЛОК Карлиса Лейниекса.

В феврале министр образования и науки Латвии Анда Чакша заявила о недопустимости господдержки спортсменов, выступающих на одних турнирах с россиянами и белорусами.

Также финансирования лишились теннисистки Даниэла Висмане и Дарья Семенистая и велосипедисты Том Скуиньш и Крист Нейландс.

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