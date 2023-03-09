Остапенко лишили госфинансирования за участие в турнирах с игроками из России

Теги WTA ЛОК Алена Остапенко Том Скуиньш Даниэла Висмане Теннис

Олимпийский комитет Латвии прекратил финансирование Алены Остапенко из-за участия в турнирах с теннисистками из России и Беларуси. Об этом сообщает LSM со ссылкой на генсека ЛОК Карлиса Лейниекса.

В феврале министр образования и науки Латвии Анда Чакша заявила о недопустимости господдержки спортсменов, выступающих на одних турнирах с россиянами и белорусами.

Также финансирования лишились теннисистки Даниэла Висмане и Дарья Семенистая и велосипедисты Том Скуиньш и Крист Нейландс.

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18 комментариев

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Hardy
шизики (именно из-за причин)
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Йенс Мустерманн
На данный момент при подготовке к коммерческим матчам и выступлении в них вместе с россиянами и белорусами латвийские спортсмены не будут получать государственное финансирование
https://russian.rt.com/sport/news/1121157-latviya-ostapenko-finansirovanie
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Речь идёт о коммерческих турнирах, то есть матчи WTA и турниров большого шлема. По идее ОИ и кубок Билли Джин Кинг под них не подпадают.
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encaro_one
Ответ nicckk
Я за, такая теннисистка как Остапенко вполне сама может заработать, но причина то. по мнению чиновников она должна сниматься каждый раз как с россиянкой играет? их в сотне сейчас человек 10
По мнению чиновников она может это делать, но за свой счёт, без бюджетного финансирования.
Аналогичная тема есть, например, у немцев, в шахматах.
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Iuasanotu
Ответ encaro_one
Поддерживаю, не по причине, а по сути. Зачем состоявшегося профессионального спортсмена кормить. Это же не иждивенец на теле страны типа Дзюбы или Большунова, а полноценный самоокупаемый человек, теннисист.
Как ловок ты ушел от темы произвола со стороны Латвии к своей гражданке, до Дзюбы и Большунова)))
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N.S.A.8.5
Менять гражданство
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ivanzhu90
Ответ Брэд Либил
Что вам персы такого плохого сделали?
Ну не поддерживаю просто, когда спортсмены вынуждены сниматься с соревнований из за позиции правительства, из за того что на их пути встретился израильтянин, в борьбе такое частенько происходит.
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Матвей Суицидин
При этом Костюк и другие украинские теннисистки спокойно играют с россиянками. Латыши решили быть святее Папы Римского, как говорится, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет.
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Брэд Либил
Ответ ivanzhu90
Ну иранцам тоже запрещено соревноваться со спортсменами из Израиля. Латвия по уровню развития недалеко ушла от Ирана.
Что вам персы такого плохого сделали?
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mastikhin
могу представить, как невероятно грустит Остапенко, только за этот год уже заработавшая больше $500k, а всего за карьеру $12kk+, и это только призовыми.
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ivanzhu90
Ответ генгбенг
лицо Алёны представили..
Ладно Алёна, она это заслуживает, но представь лицо Елены, её то за что?!
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Александр Романов
Спортс
Я устал , я ухожу , уже 1.5 года я читаю политоту , я смотрю политоту , вы админы молодцы , вы делаете рейтинг , но меня это достало
Всем спасибо , вернусь когда вся грязь кончится
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Йенс Мустерманн
Хотелось бы узнать размеры этого самого финансирования? Сколько в год они тратили на Алёну, может там совсем смешные суммы были по сравнению с её заработками, не самыми выдающимися на данный момент, но всё же позволяющие ей сыто жить?
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генгбенг
лицо Алёны представили..
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ivanzhu90
Ну иранцам тоже запрещено соревноваться со спортсменами из Израиля.
Латвия по уровню развития недалеко ушла от Ирана.
+2
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nicckk
Я за, такая теннисистка как Остапенко вполне сама может заработать, но причина то. по мнению чиновников она должна сниматься каждый раз как с россиянкой играет? их в сотне сейчас человек 10
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ВЛАДИСЛАВ ФОКИН
Ответ mamapapaya
Вот это правильно, наконец-то что-то разумное!
ТЫ ЛАТЫШСКИЙ ПЛОХО ЧЕЛОВЕК
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encaro_one
Поддерживаю, не по причине, а по сути.
Зачем состоявшегося профессионального спортсмена кормить.
Это же не иждивенец на теле страны типа Дзюбы или Большунова, а полноценный самоокупаемый человек, теннисист.
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-10
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mamapapaya
Вот это правильно, наконец-то что-то разумное!
+4
-3
+1
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