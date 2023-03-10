Эмма Радукану: «Удалила WhatsApp и инстаграм. И после этого живу в своем темном углу»
Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану рассказала, что отказалась от соцсетей.
«После Australian Open я удалила с телефона WhatsApp и инстаграм. И после этого живу в своем темном углу. Иногда бывают периоды, когда хочется сосредоточиться на себе, и я очень довольна жизнью без них.
И я поняла, что чем бы ты ни занималась, то на тебя будут набрасываться независимо от результатов».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
"добавил картошки, соли и поставил аквариум на огонь" (с)))) МЖ
Сам размышляю над существенным сокращением времяпровождения в виртуальном пространстве.
Тем более-соцсетях.Всё это пустая трата времени...
А если не удается, все ведет к такой депрессии и неуверенности в себе..
Правильно, зачем профессиональной спортсменке больше пахать и тренироваться, если можно просто удалить инсту и вотсап?)