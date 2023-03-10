Эмма Радукану: «Удалила WhatsApp и инстаграм. И после этого живу в своем темном углу»

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану рассказала, что отказалась от соцсетей.

«После Australian Open я удалила с телефона WhatsApp и инстаграм. И после этого живу в своем темном углу. Иногда бывают периоды, когда хочется сосредоточиться на себе, и я очень довольна жизнью без них.

И я поняла, что чем бы ты ни занималась, то на тебя будут набрасываться независимо от результатов».

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