Эмма Радукану: «Удалила WhatsApp и инстаграм. И после этого живу в своем темном углу»

Теги WTA Эмма Радукану Теннис

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану рассказала, что отказалась от соцсетей.

«После Australian Open я удалила с телефона WhatsApp и инстаграм. И после этого живу в своем темном углу. Иногда бывают периоды, когда хочется сосредоточиться на себе, и я очень довольна жизнью без них.

И я поняла, что чем бы ты ни занималась, то на тебя будут набрасываться независимо от результатов».

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8 комментариев

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aefkmuibzn
У неё последний пост был сделан сегодня
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S.Graf
Удалила инсту и вотсапп ....
"добавил картошки, соли и поставил аквариум на огонь" (с)))) МЖ
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Anamarija Lampič
И я считаю правильным данное решение Эммы!
Сам размышляю над существенным сокращением времяпровождения в виртуальном пространстве.
Тем более-соцсетях.Всё это пустая трата времени...
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sashati
Ты это, ....хаб не удаляй!
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Lada_ok
Все таки наша Маша (Шарапова) - великая! Выиграв Уимблдон в 17 лет и далее выигрывала многое и была на вершине рейтинга.
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tigermv
Частая проблема раннего неожиданного взлета. Голова кружится и на вершине удержаться дано мало кому..

А если не удается, все ведет к такой депрессии и неуверенности в себе..
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Irvin
Нам-то не заливай
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Вегетарианец_
Какой "взрослый" поступок.
Правильно, зачем профессиональной спортсменке больше пахать и тренироваться, если можно просто удалить инсту и вотсап?)
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