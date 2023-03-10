Маррей о проблемах Тима: «Ему нужна одна большая победа, чтобы полностью перевернуть ситуацию»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал то, что проиграл четыре последних матча, а вообще в этом сезоне у него 8 поражений в 9 матчах.

«Он сейчас переживает очень сложную ситуацию. Он любит теннис больше всего в мире, и я думаю, что проблемы у него сейчас психологические. Ему нужна одна большая победа, чтобы полностью перевернуть ситуацию».

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