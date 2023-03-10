Маррей о проблемах Тима: «Ему нужна одна большая победа, чтобы полностью перевернуть ситуацию»

Теги Энди Маррей ATP Доминик Тим Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал то, что Доминик Тим проиграл четыре последних матча, а вообще в этом сезоне у него 8 поражений в 9 матчах.

«Он сейчас переживает очень сложную ситуацию. Он любит теннис больше всего в мире, и я думаю, что проблемы у него сейчас психологические. Ему нужна одна большая победа, чтобы полностью перевернуть ситуацию».

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4 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Ну Энди знает, что говорит, но дело тут не только в необходимости большой победы. Ошибок с форхенда тьма тьмущая, причем на любой вкус: по длине, по ширине, в сетку, порой совершенно неправильные решения, подача совсем не та. Он кричит сильнее, чем бьет по мячу
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ЭЮЯ
Кстати да, по игре смотришь, вроде все то же. Но чего-то не хватает. Уверенности, наверное, как у Медведева сейчас. Все мы знаем, как он может играть, осталось вспомнить и ему самому.
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yakov.a.kogan@yandex.ru
Маррей фигни не скажет
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daiv18
С челиков начать, зачем лезет в самое пекло. 500 ка самый потолок для него сейчас
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