Маррей о проблемах Тима: «Ему нужна одна большая победа, чтобы полностью перевернуть ситуацию»
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал то, что Доминик Тим проиграл четыре последних матча, а вообще в этом сезоне у него 8 поражений в 9 матчах.
«Он сейчас переживает очень сложную ситуацию. Он любит теннис больше всего в мире, и я думаю, что проблемы у него сейчас психологические. Ему нужна одна большая победа, чтобы полностью перевернуть ситуацию».
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