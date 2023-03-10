Тим в Индиан-Уэллс упустил преимущество в сет и брейк и проиграл четвертый матч подряд

Теги ATP Адриан Маннарино BNP Paribas Open Доминик Тим Теннис

Доминик Тим выбыл в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Он проиграл Адриану Маннарино – 6:4, 4:6, 6:7(5).

Австриец упустил преимущество в сет и брейк: во второй партии он вел 4:1. На решающем тай-брейке он был в двух очках от победы, ведя 5:3.

Тим потерпел четвертое поражение подряд. В этом году у него одна победа в девяти матчах.

Сейчас чемпион US Open-2020 и бывшая третья ракетка мира занимает 102-е место в рейтинге.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Лутченко
Человек сделал такую операцию,которая не позволяет как раньше пробивать по мячу,пробивать так,как тебя учили с малых ногтей,от сюда и неуверенность и такие поражения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ Dmitry Vasilchenko
А есть знающие люди, кто сможет объяснить? Вот например в футболе игроки после сильных травм в большинстве случаев возвращаются на свой уровень после тяжелейших травм. Понятно что не всегда. Почему с Тимом такое творится? Сейчас вроде бы все залечено давно, был же машиной. А сейчас даже просвета не видно.
Есть мнение, что он во второй половине прошлого года надорвался, играя буквально каждую неделю с июля до ноября. челленджеры, турниры АТП, всё подряд просто. выгорел может. надо переждать...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romancureman
да, и мне кто нибудь объсните, что с ним такого случилось, что от из топа превратился в это. что за травма такая гадкая? (
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sawka-promakawka
Доми надо с психологом серьезно поработать, жалко его(
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Не знала, что он даже второй сет так прочокерил. на него такое вообще не похоже...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Vasilchenko
А есть знающие люди, кто сможет объяснить?
Вот например в футболе игроки после сильных травм в большинстве случаев возвращаются на свой уровень после тяжелейших травм. Понятно что не всегда.

Почему с Тимом такое творится?
Сейчас вроде бы все залечено давно, был же машиной. А сейчас даже просвета не видно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
это наверное уже всё) Нет на нормальный уровень может вернеться но за Шлем воевать уже врядли )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maalry
беспросветная тьма(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий