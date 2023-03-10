Тим в Индиан-Уэллс упустил преимущество в сет и брейк и проиграл четвертый матч подряд

выбыл в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Он проиграл – 6:4, 4:6, 6:7(5).

Австриец упустил преимущество в сет и брейк: во второй партии он вел 4:1. На решающем тай-брейке он был в двух очках от победы, ведя 5:3.

Тим потерпел четвертое поражение подряд. В этом году у него одна победа в девяти матчах.

Сейчас чемпион US Open-2020 и бывшая третья ракетка мира занимает 102-е место в рейтинге.

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