«Уимблдон» пока не принял решение о допуске россиян и белорусов

Теги Уимблдон ATP WTA Теннис

«Уимблдон» пока не принял решение о допуске россиян и белорусов.

«Мы еще не приняли решение об участниках тунира 2023 года. Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительством Великобритании и основными заинтересованными сторонами из мира тенниса», – сказал представитель Всеанглийского теннисного клуба.

Ранее Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что для допуска на «Уимблдон» российским и белорусским теннисистам, вероятно, придется подписать кодекс поведения.

Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения для допуска на «Уимблдон» (Daily Mail)

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8 комментариев

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Kenny De Schepper
Ни в коем случае не допускать!
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dimon 2.0
почему подобные вопросы не встают перед администрацией биатлона или лыжных гонок ?? а ну да...деньги не пахнут
0
-5
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Пинающий Достоинства
Ой, ну сами же позорятся, тут либо да либо нет, а они выторговывают, аки дамы с низкой соц ответственностью
+2
-3
-1
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Alekster
Ответ From Moscow City
Почему только англичане усложняют себе и остальным жизнь? В Австралии, Франции и США и других странах даже нет разговоров о недопуске
Может они думали что остальные бш сделают так же …
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Korendos
И не надо, а то потеряете свою аутентичность.
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Groove
Ответ From Moscow City
Почему только англичане усложняют себе и остальным жизнь? В Австралии, Франции и США и других странах даже нет разговоров о недопуске
Англичанка гадит же как обычно))
+3
-1
+2
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From Moscow City
Почему только англичане усложняют себе и остальным жизнь? В Австралии, Франции и США и других странах даже нет разговоров о недопуске
+9
-2
+7
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Maratik1982
ну пусть там уже быстрее с Костюк советуются что подписывать надо будет
+5
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+5
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