«Уимблдон» пока не принял решение о допуске россиян и белорусов.

« » пока не принял решение о допуске россиян и белорусов.

«Мы еще не приняли решение об участниках тунира 2023 года. Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительством Великобритании и основными заинтересованными сторонами из мира тенниса», – сказал представитель Всеанглийского теннисного клуба.

Ранее Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что для допуска на «Уимблдон» российским и белорусским теннисистам, вероятно, придется подписать кодекс поведения.

Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения для допуска на «Уимблдон» (Daily Mail)

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