Швентек о возросших ожиданиях: «Я выиграла турнир WTA 500 и была в финале тысячника. После поражения люди были удивлены, недовольны, просто критиковали»

Ига Швентек рассказала, как изменились ожидания от нее после успешного прошлого сезона.

«Я отчетливо заметила это после Дохи и Дубая. Потому что я выиграла турнир WTA 500 и была в финале тысячника – это была небольшая стабильная серия, и я была очень собранной. Но, тем не менее, я проиграла в финале, и люди были, не знаю, удивлены, недовольны выступлением, просто критиковали. И это заставило меня задуматься, что в прошлом году, до этой длинной серии и до победы на всех этих турнирах, я была бы очень довольна этим результатом. Но сейчас, учитывая все эти комментарии, я такая: «Этого мало».

Швентек считает, что ей нужно приспособиться к статусу фаворита.

«Во мне видят мишень, в прошлом году такого не было. Ситуация изменилась, и нужно к ней приспособиться. Поэтому я стараюсь поменьше читать подобные комментарии. Не хочу, чтобы они на меня влияли, потому что я довольна проделанной работой.

Это пример того, как изменилось отношение людей – на мой взгляд, не в лучшую сторону, – и из-за этого точно усилилось давление, и ожидания стали выше. Но я стараюсь как можно лучше с этим справляться. Думаю, у меня получается».

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