Швентек о возросших ожиданиях: «Я выиграла турнир WTA 500 и была в финале тысячника. После поражения люди были удивлены, недовольны, просто критиковали»

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Qatar Total Open Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала, как изменились ожидания от нее после успешного прошлого сезона.

«Я отчетливо заметила это после Дохи и Дубая. Потому что я выиграла турнир WTA 500 и была в финале тысячника – это была небольшая стабильная серия, и я была очень собранной. Но, тем не менее, я проиграла в финале, и люди были, не знаю, удивлены, недовольны выступлением, просто критиковали. И это заставило меня задуматься, что в прошлом году, до этой длинной серии и до победы на всех этих турнирах, я была бы очень довольна этим результатом. Но сейчас, учитывая все эти комментарии, я такая: «Этого мало».

Швентек считает, что ей нужно приспособиться к статусу фаворита.

«Во мне видят мишень, в прошлом году такого не было. Ситуация изменилась, и нужно к ней приспособиться. Поэтому я стараюсь поменьше читать подобные комментарии. Не хочу, чтобы они на меня влияли, потому что я довольна проделанной работой.

Это пример того, как изменилось отношение людей – на мой взгляд, не в лучшую сторону, – и из-за этого точно усилилось давление, и ожидания стали выше. Но я стараюсь как можно лучше с этим справляться. Думаю, у меня получается».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий