Швентек проиграла всего третий из 15 финалов WTA в карьере. Дважды ее победила Крейчикова
Барбора Крейчикова обыграла Игу Швентек в финале в Дубае – 6:4, 6:2.
Швентек провела 15-й финал в карьере и только третий раз потерпела поражение. Дважды ее обыграла чешка – в прошлом году в Остраве и сегодня в Дубае. Еще полька проиграла первый в карьере финал WTA.
Кроме того, Крейчикова стала первой теннисисткой, дважды обыгравшей Швентек после того, как та стала первой ракеткой мира в апреле прошлого года.
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