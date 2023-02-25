Швентек проиграла всего третий из 15 финалов WTA в карьере. Дважды ее победила Крейчикова

обыграла в финале в Дубае – 6:4, 6:2.

Швентек провела 15-й финал в карьере и только третий раз потерпела поражение. Дважды ее обыграла чешка – в прошлом году в Остраве и сегодня в Дубае. Еще полька проиграла первый в карьере финал .

Кроме того, Крейчикова стала первой теннисисткой, дважды обыгравшей Швентек после того, как та стала первой ракеткой мира в апреле прошлого года.

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