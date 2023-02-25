Швентек проиграла всего третий из 15 финалов WTA в карьере. Дважды ее победила Крейчикова

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Барбора Крейчикова Ига Швентек Теннис

Барбора Крейчикова обыграла Игу Швентек в финале в Дубае – 6:4, 6:2.

Швентек провела 15-й финал в карьере и только третий раз потерпела поражение. Дважды ее обыграла чешка – в прошлом году в Остраве и сегодня в Дубае. Еще полька проиграла первый в карьере финал WTA.

Кроме того, Крейчикова стала первой теннисисткой, дважды обыгравшей Швентек после того, как та стала первой ракеткой мира в апреле прошлого года.

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9 комментариев

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vitcold
Ответ Omniscius
Нет, она проиграла свой самый первый финал в карьере, потом все выигрывала вплоть до прошлой осени.
Да, спасибо, я уже понял.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Omniscius
Ответ vitcold
"Еще полька проиграла первый в карьере финал WTA." -------- Хотели сказать "первый в карьере финал WTA 1000"..?
Нет, она проиграла свой самый первый финал в карьере, потом все выигрывала вплоть до прошлой осени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
Барбора наконец вернулась на топ уровень
+2
0
+2
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Nike Borzov
Ответ Sincere
На каждую Швентек найдется Крейчикова))
На каждую посредственность найдется посредственность в квадрате)
+1
-3
-2
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Надежда Куксова
Ответ vitcold
"Еще полька проиграла первый в карьере финал WTA." -------- Хотели сказать "первый в карьере финал WTA 1000"..?
Ляп
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vitcold
"Еще полька проиграла первый в карьере финал WTA."
--------
Хотели сказать "первый в карьере финал WTA 1000"..?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Барбора нашла свою клиентку
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimon 2.0
Ответ Sincere
На каждую Швентек найдется Крейчикова))
если ток очередная крейчикова не снимится к след соревкам "патамушта устала" или "патамушта спинка болит".
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
На каждую Швентек найдется Крейчикова))
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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