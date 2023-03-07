Шамиль Тарпищев: «Шарапова меня поразила на Олимпиаде в Лондоне. Только она всегда за собой убирала и мыла посуду»

Теги Мария Шарапова Светлана Кузнецова Анна Чакветадзе Шамиль Тарпищев ФТР Анна Курникова WTA Теннис

Шамиль Тарпищев рассказал о конфликтных ситуациях между теннисистками в 2000-е годы.

– «Потолок» Курниковой был виден сразу? Или могла вырасти в выдающуюся теннисистку?

– Могла. Но выбрала другой путь. Рекламный. Шарапова – наоборот.

– По таланту они сопоставимы?

– Да. Но Маша, в отличие от Ани, – фанатка тенниса. Трудяга. Какие бы деньги за рекламу ни предлагали, пока не отработает на корте от и до, никуда не пойдет. У меня с Шараповой никогда не было проблем. Вот прилетает в Москву на Кубок Федерации, по контракту с «Порше» передвигается исключительно на автомобиле этой марки.

– А остальные?

– На микроавтобусе. В первый же день говорю: «Маша, ездить отдельно от команды – неправильно. Давай со всеми». – «Да-да, конечно». Еще штрих. В тот момент у нее были натянутые отношения со Светой Кузнецовой. Я предложил Маше собрать девчонок в ресторане: «Посидите, пообщайтесь. Тренеров звать не надо».

– Прислушалась?

– Да, и атмосфера в команде тут же наладилась. Но больше всего поразила меня на Олимпиаде в Лондоне. Там федерация сняла дом для наших теннисисток. Каждое утро они встречались на завтраке. Только Шарапова всегда за собой убирала и мыла посуду.

– Как получилось, что мама Мыскиной и папа Шараповой обменялись взаимными уколами – а на детей это не перенеслось?

– Что-то я такого не припомню... Была другая история – с Юрой, отцом Маши, повздорил Джамал Чакветадзе, отец Ани. Вот там был очень серьезный конфликт.

– Причина?

– Маша играла против Ани на турнире в Америке, Юра с трибуны орал дочери: «Убей эту суку!» Джамал услышал, повернулся к нему и сказал: «Это я тебя убью, когда в Москву приедешь».

Время спустя Кубок Федерации. Договариваюсь с Машей о приезде в Москву. Вдруг звонит ее отец: «Я не прилечу. Меня Джамал обещал убить». А я-то не в курсе подробностей. Иду к Чакветадзе-старшему, он рассказывает, как дело было. Набираю Шарапову: «Лети, не бойся. Все разрулим». Здесь сразу веду их в «Метрополь». Опускаю бутылку водки на стол и говорю: «Пообщайтесь спокойно, я минут через сорок подойду». Возвращаюсь – навстречу Джамал. Сухо: «Ты меня не убедил». Я пожимаю плечами: «Завтра твоя дочь тренируется с Шараповой». Конфликт исчерпан!» – сказал Тарпищев в интервью «Спорт-Экспресс».

Легенды нашего тенниса описывают типичного русского: жесткий, бесстрашный, не ценит успех

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11 комментариев

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SKA Rostov1992
Ответ imaxim
Мне кажется на АО-2008 было ещё. Я вообще считаю тот матч самым лучшим в карьере Маши.
АО-2008 вообще лучший турнир Маши в карьере, просто катком тогда прошлась по сетке, просто всех вынесла тогда в одну калитку, ни одного сета не отдала за турнир. И играла реально очень мощно.
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Gornostaev
"Убей эту суку!" :)... Педагогика и мотивация по заветам Макаренко 😂...
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Тёма Тёма
«Даже я себе такого не позволял» - добавил Тарпищев. 🤣🤣🤣
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Hardy
как же не хватает Марии в туре😍
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imaxim
Ответ Muss Mussov
Шарапова, помню её матч US Open, финал против Жьюстин Энен Арден. Красивое платье, болел за нее как никогда. Спасибо, что застал век ее карьеры. До сих пор желею, что не смог посетить ее матч на Кубке Кремля.
Мне кажется на АО-2008 было ещё. Я вообще считаю тот матч самым лучшим в карьере Маши.
+3
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Muss Mussov
Шарапова, помню её матч US Open, финал против Жьюстин Энен Арден. Красивое платье, болел за нее как никогда. Спасибо, что застал век ее карьеры. До сих пор желею, что не смог посетить ее матч на Кубке Кремля.
+4
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+4
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imaxim
Ответ RAMIK
Золотое поколение нашего женского тенниса было тогда: Мыскина, Шарапова, Дементьева, Сафина, Чакветадзе, Петрова, Звонорева, Кузнецова...Эх
Результаты того, что Ельцин любил теннис. В десятке могли и пять россиянок быть
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imaxim
Шарапова - мега профессионал. Единственная ее ошибка - не слушала других и всегда пыталась перебить Серену, больше ничего не предлагая ей. Если бы она научилась играть против неё, выиграла бы ещё больше. Ну и здоровье подвело конечно, не без этого, но тут уж ничего не сделаешь.

Спасибо ей за все, всегда буду любить ее и уважать.
А Шарапова с Чакветадзе мне кажется абсолютно нормально были, помню они играли вместе на каком-то кубке Федерации против Израиля в гостях. Болельщики вели себя отвратительно и Маша с трибун громче всех орала за Аню
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+9
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costa0545
Чтобы никто не говорил, но Тарпищев был лучший капитан сборной, и чутьё у него было отмененное , кого ставить и против кого, он знал точно.
+3
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avcgloronalduMU
чтобы не клонировали?)
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RAMIK
Золотое поколение нашего женского тенниса было тогда: Мыскина, Шарапова, Дементьева, Сафина, Чакветадзе, Петрова, Звонорева, Кузнецова...Эх
+10
0
+10
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