Шамиль Тарпищев: «Шарапова меня поразила на Олимпиаде в Лондоне. Только она всегда за собой убирала и мыла посуду»

Шамиль Тарпищев рассказал о конфликтных ситуациях между теннисистками в 2000-е годы.

– «Потолок» Курниковой был виден сразу? Или могла вырасти в выдающуюся теннисистку?

– Могла. Но выбрала другой путь. Рекламный. Шарапова – наоборот.

– По таланту они сопоставимы?

– Да. Но Маша, в отличие от Ани, – фанатка тенниса. Трудяга. Какие бы деньги за рекламу ни предлагали, пока не отработает на корте от и до, никуда не пойдет. У меня с Шараповой никогда не было проблем. Вот прилетает в Москву на Кубок Федерации, по контракту с «Порше» передвигается исключительно на автомобиле этой марки.

– А остальные?

– На микроавтобусе. В первый же день говорю: «Маша, ездить отдельно от команды – неправильно. Давай со всеми». – «Да-да, конечно». Еще штрих. В тот момент у нее были натянутые отношения со Светой Кузнецовой. Я предложил Маше собрать девчонок в ресторане: «Посидите, пообщайтесь. Тренеров звать не надо».

– Прислушалась?

– Да, и атмосфера в команде тут же наладилась. Но больше всего поразила меня на Олимпиаде в Лондоне. Там федерация сняла дом для наших теннисисток. Каждое утро они встречались на завтраке. Только Шарапова всегда за собой убирала и мыла посуду.

– Как получилось, что мама Мыскиной и папа Шараповой обменялись взаимными уколами – а на детей это не перенеслось?

– Что-то я такого не припомню... Была другая история – с Юрой, отцом Маши, повздорил Джамал Чакветадзе, отец Ани. Вот там был очень серьезный конфликт.

– Причина?

– Маша играла против Ани на турнире в Америке, Юра с трибуны орал дочери: «Убей эту суку!» Джамал услышал, повернулся к нему и сказал: «Это я тебя убью, когда в Москву приедешь».

Время спустя Кубок Федерации. Договариваюсь с Машей о приезде в Москву. Вдруг звонит ее отец: «Я не прилечу. Меня Джамал обещал убить». А я-то не в курсе подробностей. Иду к Чакветадзе-старшему, он рассказывает, как дело было. Набираю Шарапову: «Лети, не бойся. Все разрулим». Здесь сразу веду их в «Метрополь». Опускаю бутылку водки на стол и говорю: «Пообщайтесь спокойно, я минут через сорок подойду». Возвращаюсь – навстречу Джамал. Сухо: «Ты меня не убедил». Я пожимаю плечами: «Завтра твоя дочь тренируется с Шараповой». Конфликт исчерпан!» – сказал Тарпищев в интервью «Спорт-Экспресс».

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