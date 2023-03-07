Веснина о победе в Индиан-Уэллс в 2017-м: «В тот момент у меня была лучшая форма в карьере – ощущала себя на все 100%»

Елена Веснина вспомнила победу на турнире в Индиан-Уэллс в 2017 году. В финале она обыграла Светлану Кузнецову – 6:7(6), 7:5, 6:4.

«В этом финале я точно не была фаворитом. Я понимала, насколько Света невероятная, титулованная и, не побоюсь этого слова, великая теннисистка для нашей страны. Я всегда на нее равнялась и мне было безумно сложно с ней играть. Перед финалом я понимала, что Света – фаворит, так как она стояла в топ-10 и проводила один из своих лучших сезонов. Но я понимала, что у меня может появиться шанс и что я должна за него зацепиться. В тот момент у меня была лучшая форма в карьере – ощущала себя на все 100%. Но финал был сложный: 40 градусов, невероятная жара, стиль Светы с ее вращениями и тяжелыми ударами справа, плюс было немного ветрено. Я боролась, барахталась, как та лягушка, которую бросили в молоко, и в итоге у меня это получилось.

При счете 6:7, 2:4 у меня появилось чувство, что я не проиграю. Не знаю, как это описать, но я про себя сказала: «Я выиграю этот матч, я его точно не проиграю». Казалось, что сил нет, но открылось второе-третье дыхание. Казалось, что мне тяжело было что-то ей противопоставить, она меня переигрывала, но тут я начала диктовать условия. Я начала играть быстрее, а Света, такое ощущение, чуть подсела. Она чуть просела ногами, стала играть мягче и как будто ждать от меня ошибок.

Когда ты выигрываешь, ты должен отыграть матч от начала и до конца. Не надо мягчить и ждать, что соперница что-то подарит, особенно в крупных финалах. Получается, я начала играть активнее, и так выиграла», – рассказала Веснина в эфире «Больше! Лайв».

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