Медведев после трех титулов подряд: «Если рано проиграю в Индиан-Уэллс, то, наверное, сразу же растеряю всю уверенность в себе»

Экс-первая ракетка мира оценил уникальность нынешнего отрезка карьеры – он выиграл три турнира и 14 матчей за три недели.

– Он довольно уникальный, потому что я никогда не выигрывал три турнира подряд. Один раз вышел в шесть финалов подряд, но выиграл только три и только два – подряд. Класс.

Особенно интересно то, что в теннисе все меняется каждую неделю. Например, если я рано проиграю в Индиан-Уэллс, то, наверное, сразу же растеряю всю уверенность в себе. В теннисе так бывает.

На Australian Open я потерпел тяжелое поражение – 0:3 по сетам. Чувствовал себя плохо. Перед Роттердамом сомневался в себе.

И есть история. Перед матчем с Давидовичем-Фокина я пошел к одному российскому парню. Не буду говорить какому. И я спросил его, как мне выиграть матч. Он такой: ты лучше меня знаешь. И я ему: сейчас я ничего не знаю. Теперь после каждого турнира он мне пишет и спрашивает: теперь все нормально?

Мне стыдно. Но это теннис. Мне удалось поймать уверенность в себе, и я очень доволен.

– Вы в курсе того, что до этой серии проиграли девять матчей против топ-10 подряд?

– Я знал, что долго их не обыгрывал. Если не ошибаюсь, все началось с поражения от в Австралии. Но я знал, что способен это изменить, Потому что у меня была 20-матчевая серия побед, по ходу которой я выиграл около 12 матчей против топ-10. Я знал, на что способен.

Эти цифры на меня не давят.

Кстати, я видел безумную статистику. Когда Новак – первая ракетка мира, я веду у него 5:3. И уступаю 0:6, когда он не первый. Так что пусть остается первым как можно дольше. Мне лучше с ним играть, когда он первый (улыбается).

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