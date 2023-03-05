Грачева впервые вышла в финал WTA и сыграет с другой дебютанткой этой стадии – Костюк

Россиянка Варвара Грачева в Остине обыграла (6:4, 5:7, 6:4) и вышла в финал. Она впервые добралась до решающего матча на уровне .

За первый титул Грачева поборется с 20-летней украинкой , которая тоже проведет дебютный финал.

За счет выступления в Остине Грачева поднимется на 22 строчки рейтинга и станет 66-й. В случае победы она обновит лучшее достижение и станет 56-й.

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