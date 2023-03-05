Грачева впервые вышла в финал WTA и сыграет с другой дебютанткой этой стадии – Костюк

Теги WTA Марта Костюк Варвара Грачева ATX Open Теннис

Россиянка Варвара Грачева в Остине обыграла Кэти Волынец (6:4, 5:7, 6:4) и вышла в финал. Она впервые добралась до решающего матча на уровне WTA.

За первый титул Грачева поборется с 20-летней украинкой Мартой Костюк, которая тоже проведет дебютный финал.

За счет выступления в Остине Грачева поднимется на 22 строчки рейтинга и станет 66-й. В случае победы она обновит лучшее достижение и станет 56-й.

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3 комментария

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Sawka-promakawka
Кстати, раньше у них были очень хорошие отношения, видела их матч, Варя выиграла и они тепло обнялись. Не знаю, как сейчас будет 🤔
+1
0
+1
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justbored
Ответ генгбенг
выступят на потребу американской публики,классека
ну естественно, не за призовые и очки же
+2
0
+2
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генгбенг
выступят на потребу американской публики,классека
0
-4
-4
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