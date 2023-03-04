Зверев о походе в музей будущего: «Мне нравится, когда мы используем науку с пользой для мира и природы, а не для создания роботов»
Александр Зверев рассказал о походе в музей будущего в Дубае.
– Что было самым интересным в музее будущего, который вы посетили?
– Воссоздание ДНК животных и растений, которых мы, к сожалению, уничтожаем. Вот что показалось мне самым интересным. Думаю, это интереснее, чем роботы и собаки на батарейках.
Если честно, мне больше нравится, когда мы, люди, используем науку, знания с пользой для мира, нашего будущего и природы, а не для создания роботов.
К слову, искусственный интеллект уже много где применяется, в той же военной отрасли США, например.
Так что Скайнет, восставший против человечества в Терминаторе - не такая уж и фантастика, даже сегодня.)