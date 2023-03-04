Зверев о походе в музей будущего: «Мне нравится, когда мы используем науку с пользой для мира и природы, а не для создания роботов»

Теги ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев рассказал о походе в музей будущего в Дубае.

– Что было самым интересным в музее будущего, который вы посетили?

– Воссоздание ДНК животных и растений, которых мы, к сожалению, уничтожаем. Вот что показалось мне самым интересным. Думаю, это интереснее, чем роботы и собаки на батарейках.

Если честно, мне больше нравится, когда мы, люди, используем науку, знания с пользой для мира, нашего будущего и природы, а не для создания роботов.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вегетарианец_
Ответ pufkt38
Роботы рано или поздно восстанут против нас. Это вопрос времени.
Вполне может быть.)
К слову, искусственный интеллект уже много где применяется, в той же военной отрасли США, например.
Так что Скайнет, восставший против человечества в Терминаторе - не такая уж и фантастика, даже сегодня.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
генгбенг
хотят ли русские войны,процитировал классика Зверев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pufkt38
Ответ Павел Московой
Это лишь ваши страхи против нового, ничем не обоснованные
Страхов против нового у меня нет. А перед развитием ии, их образом мышления и мыслями есть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Московой
Ответ pufkt38
Роботы рано или поздно восстанут против нас. Это вопрос времени.
Это лишь ваши страхи против нового, ничем не обоснованные
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pufkt38
Ответ Павел Московой
Чем ему роботы-то не угодили? Они уже в мире делают много полезной работы
Роботы рано или поздно восстанут против нас. Это вопрос времени.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
canuck andreyka
Хочет генную модификацию))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Московой
Чем ему роботы-то не угодили? Они уже в мире делают много полезной работы
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Просто Зверев терминаторофоб
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий