Менеджер Потаповой о вложениях в ее карьеру: «Около миллиона долларов. Она сейчас зарабатывает, но пока их не окупила»

Менеджер Анастасии Потаповой рассказал, сколько вложил в ее карьеру. Александр Островский дал интервью телеграм-каналу «Теннисология».

Они с Потаповой работают с 2013 года.

– За все время поддержки это около миллиона долларов.

– Как скоро прибыль начала перекрывать эти затраты?

– Сейчас Насте 21 год, она вошла в топ-30, зарабатывает деньги, но за шесть лет профессиональной карьеры еще не окупила вложения. Это очень сложно. Большие расходы на команду и переезды.

Да, можно экономить. Но в моем понимании, если не создавать условия для развития, то ты сокращаешь шансы на успех игрока. Для нас прежде всего важно сохранить здоровье для того чтобы продлить карьеру и достичь высот. Пока все получается, надеюсь и дальше будет.

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