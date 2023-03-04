Менеджер Потаповой о вложениях в ее карьеру: «Около миллиона долларов. Она сейчас зарабатывает, но пока их не окупила»

Теги WTA Анастасия Потапова Теннис

Менеджер Анастасии Потаповой рассказал, сколько вложил в ее карьеру. Александр Островский дал интервью телеграм-каналу «Теннисология».

Они с Потаповой работают с 2013 года.

– За все время поддержки это около миллиона долларов. 

– Как скоро прибыль начала перекрывать эти затраты?

– Сейчас Насте 21 год, она вошла в топ-30, зарабатывает деньги, но за шесть лет профессиональной карьеры еще не окупила вложения. Это очень сложно. Большие расходы на команду и переезды.

Да, можно экономить. Но в моем понимании, если не создавать условия для развития, то ты сокращаешь шансы на успех игрока. Для нас прежде всего важно сохранить здоровье для того чтобы продлить карьеру и достичь высот. Пока все получается, надеюсь и дальше будет. 

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4 комментария

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Groove
Ответ Typizza
Prize Money Потаповой за карьеру $2,081,069 + спонсорские, вложенный лям точно отбила уже.
Медведев говорил, что призовые за карьеру, учитывая все налоги и сборы, можно смело делить на два + расходы на команду, разъезды по турнирам, тренировочные корты и т.д. Вряд ли у девчонки из России только только поднявшейся в тридцатку какие то щедрые спонсоры есть. Так что я ее менеджеру склонен верить что лям еще не отбился.
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Великий Алонсо
Просто космические суммы, встаёт вопрос, оправданы ли такие вложения? С таким финансированием она должна уже давно быть как минимум в топ-10 и доходить до 1/4, 1/2 на ТБШ, но пока кроме фарма очков на водокачках обыгрывая посредственных теннисисток она ничего не сделала
+3
0
+3
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Typizza
Prize Money Потаповой за карьеру $2,081,069 + спонсорские, вложенный лям точно отбила уже.
0
-1
-1
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ДоминаторТенниса
Достаточно выиграть 1 шлем и все затраты сразу окупятся, даже хватит колесить по туру несколько лет.
+2
-1
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