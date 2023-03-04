Менеджер Потаповой о вложениях в ее карьеру: «Около миллиона долларов. Она сейчас зарабатывает, но пока их не окупила»
Менеджер Анастасии Потаповой рассказал, сколько вложил в ее карьеру. Александр Островский дал интервью телеграм-каналу «Теннисология».
Они с Потаповой работают с 2013 года.
– За все время поддержки это около миллиона долларов.
– Как скоро прибыль начала перекрывать эти затраты?
– Сейчас Насте 21 год, она вошла в топ-30, зарабатывает деньги, но за шесть лет профессиональной карьеры еще не окупила вложения. Это очень сложно. Большие расходы на команду и переезды.
Да, можно экономить. Но в моем понимании, если не создавать условия для развития, то ты сокращаешь шансы на успех игрока. Для нас прежде всего важно сохранить здоровье для того чтобы продлить карьеру и достичь высот. Пока все получается, надеюсь и дальше будет.
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