Рублев о надписи «Цой жив» после выхода в финал в Дубае: «Его лирика давала людям огромную надежду»

Андрей Рублев прокомментировал послание, которое он оставил на камере после выхода в финал в Дубае.

«Он был очень влиятелен в СССР, потому что у него был очень мощный голос. Тогда время было очень непростое. Меня тогда не существовало, но время было непростое.

И его лирика давала людям огромную надежду. Я это написал, потому что мне кажется, что сейчас происходит то же самое».

«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе