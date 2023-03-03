Рублев о надписи «Цой жив» после выхода в финал в Дубае: «Его лирика давала людям огромную надежду»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал послание, которое он оставил на камере после выхода в финал в Дубае.

«Он был очень влиятелен в СССР, потому что у него был очень мощный голос. Тогда время было очень непростое. Меня тогда не существовало, но время было непростое.

И его лирика давала людям огромную надежду. Я это написал, потому что мне кажется, что сейчас происходит то же самое».

«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?

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11 комментариев

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justbored
Ответ Tun
Вместо ответа несколько других вопросов с передовом темы, талант
Попытку перевода темы - мое географическое местоположение, srsly? - пытались устроить вы. Но я уже понял, что собеседник вы неинтересный, так что прощайте.
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Tun
Ответ justbored
Ну вы же родились в постперестроечное? Там сколько военных конфликтов было, когда Империя Зла рушилась? едва ли помните.
Вместо ответа несколько других вопросов с передовом темы, талант
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Антон Тимофеев
Ответ cosset
конечно, непростые времена сейчас, поди-ка вывези Патрики в Дубай, организуй там московский филиал и настрой привычную светскую жизнь) ох и непросто многим нашим согражданам) у остальных граждан со времен СССР ничего не изменилось: как не жили хорошо, так и нечего начинать.
Ну, давайте не будем нагнетать - с точки зрения абсолютного большинства жителей планеты- русские зажрались и живут очень даже неплохо))) Это если сравнивать нас с США и Европой, то немного печально - так это всего лишь 10 процентов жителей мира...
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justbored
Ответ Tun
Вашими? Откуда пишите, сударь?
Ну вы же родились в постперестроечное? Там сколько военных конфликтов было, когда Империя Зла рушилась? едва ли помните.
+1
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cosset
конечно, непростые времена сейчас, поди-ка вывези Патрики в Дубай, организуй там московский филиал и настрой привычную светскую жизнь) ох и непросто многим нашим согражданам) у остальных граждан со времен СССР ничего не изменилось: как не жили хорошо, так и нечего начинать.
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Кагов
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день! - Пропел Андрей в победой песне.
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justbored
Ну в общем Андрейка официально ударился в оппозицию. Имеет право, конечно, но теннис всё же лучше как островок аполитичности.
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Tun
Ответ justbored
Да естественно крушение всего строя-уклада-системы не сравнится с вашими проблемками.
Вашими? Откуда пишите, сударь?
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justbored
Ответ Tun
Перестроечное время канеш было непростым, но сейчас война
Да естественно крушение всего строя-уклада-системы не сравнится с вашими проблемками.
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Tun
Перестроечное время канеш было непростым, но сейчас война
+1
-5
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Ебздрогыч
Сейчас наиболее актуальна песня "Я объявляю свой дом безъядерной зоной"
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