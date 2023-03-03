Рублев о надписи «Цой жив» после выхода в финал в Дубае: «Его лирика давала людям огромную надежду»
Андрей Рублев прокомментировал послание, которое он оставил на камере после выхода в финал в Дубае.
«Он был очень влиятелен в СССР, потому что у него был очень мощный голос. Тогда время было очень непростое. Меня тогда не существовало, но время было непростое.
И его лирика давала людям огромную надежду. Я это написал, потому что мне кажется, что сейчас происходит то же самое».
«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?
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