Рублев о 20-очковом тай-брейке в матче со Зверевым: «Я думал, что будет третий сет, морально к нему готовился»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале в Дубае. Россиянин обыграл немца 6:3, 7:6(9) и второй год подряд вышел в финал в ОАЭ.

«Я думал, что будет третий сет, морально к нему готовился, но каким-то образом отыграл сетбол. У меня было несколько матчболов, но он играл хорошо. В итоге при счете 9:9 у меня прошел хороший прием, и я сказал себе: «Окей, давай попробуем сделать это здесь и сейчас». Я выиграл сумасшедший розыгрыш, и мне повезло. Это был супернапряженный тай-брейк.

Мы правда дружим и знаем друг друга с 10-11 лет. Мы вместе еще с юниоров. Он всегда был мне как старший брат и во всех предыдущих матчах меня обыгрывал. Сегодня, выходя на корт, я думал, что мне нечего терять. Он всегда меня обыгрывал, поэтому зачем зажиматься».

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