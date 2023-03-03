Руне о разгроме Берреттини: «Конечно, никогда не хочется так заканчивать матч, но моя игра была близка к совершенству»
Хольгер Руне прокомментировал победу над Маттео Берреттини в четвертьфинале в Акапулько. Итальянец снялся при счете 0:6, 0:1 из-за травмы правой ноги.
«Думаю, моя игра была близка к совершенству. Я сыграл очень дисциплинированно от начала до конца, – сказал Руне, проигравший всего семь очков в матче. – Конечно, никогда не хочется так заканчивать матч.
Желаю Маттео всего наилучшего. Но если говорить о моем собственном уровне, я очень горжусь тем, как справился с ситуацией. С нетерпением жду полуфинала».
За место в финале 19-летний датчанин сыграет с Алексом де Минауром.
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