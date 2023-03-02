Зверев после выхода в первый после травмы полуфинал ATP: «Надеюсь, он не будет последним и впереди еще много всего»

Александр Зверев поделился эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Дубае. Немец впервые после разрыва связок голеностопа вышел в полуфинал ATP.

«Для меня это было очень тяжелое время – я бы сказал, все последние девять месяцев. Впервые в жизни я так долго вообще не играл в теннис. Это определенно говорит о том, что упорная работа всегда приносит результат. Я очень доволен своим прогрессом и тем, как играю прямо сейчас.

Счастлив выйти в свой первый полуфинал после травмы. Надеюсь, он не будет последним и впереди еще много всего», – сказал Зверев в интервью на корте.

За место в финале олимпийский чемпион сыграет с Андреем Рублевым или Ботиком ван де Зандшульпом.

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