Зверев после выхода в первый после травмы полуфинал ATP: «Надеюсь, он не будет последним и впереди еще много всего»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Александр Зверев Теннис

Александр Зверев поделился эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Дубае. Немец впервые после разрыва связок голеностопа вышел в полуфинал ATP.

«Для меня это было очень тяжелое время – я бы сказал, все последние девять месяцев. Впервые в жизни я так долго вообще не играл в теннис. Это определенно говорит о том, что упорная работа всегда приносит результат. Я очень доволен своим прогрессом и тем, как играю прямо сейчас.

Счастлив выйти в свой первый полуфинал после травмы. Надеюсь, он не будет последним и впереди еще много всего», – сказал Зверев в интервью на корте.

За место в финале олимпийский чемпион сыграет с Андреем Рублевым или Ботиком ван де Зандшульпом.

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4 комментария

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sashati
"впереди еще много всего" - баб только не бей больше..
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инок
В полуфинале с Рублевым играть будешь, он потопил
Ботик
+1
0
+1
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Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Ответ Dm ycontact
Хорошего — понемножко. Хватит выигрывать, пора отдыхать. Пусть Андрюша сыграет вместо тебя, Саша.
А он разве не отдыхал с полуфинала РГ
+4
-2
+2
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Dm ycontact
Хорошего — понемножко. Хватит выигрывать, пора отдыхать. Пусть Андрюша сыграет вместо тебя, Саша.
+4
-2
+2
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