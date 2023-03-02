Рублев о новых членах команды: «Какой я хороший игрок для команды – даже не знаю, как кого зовут»

прокомментировал последние профессиональные перемены – он поменял менеджеров, второго тренера и физиотерапевта, а также запустил собственный бренд одежды.

– Я бы сказал, что эти решения принимались сами собой. Я ничего не планировал – просто так вышло. Может быть, единственное, о чем я думал, это менеджеры. Остальное просто произошло. Мой второй тренер ушел. Потом мы закончили с физио. Потом одежда.

Конечно, все это на меня влияет – любые перемены влияют. Даже если по-хорошему, но влияет.

Хорошо то, что сейчас в работе – особенно на тренировках – все идет как никогда хорошо. Мне кажется, что за пределами корта и на корте я двигаюсь в очень хорошем и правильном направлении.

Просто нужно время, чтобы адаптироваться и привыкнуть друг к другу, а потом перенести все на корт. Не в плане тенниса и физической подготовки я чувствую, что играю намного, намного лучше по сравнению с прошлым годом.

– Вы работаете с Фернандо Висенте?

– Фернандо Висенте – мой главный тренер. Второй тренер – Берто Мартин. Новый тренер по физподготовке – не знаю фамилию, но зовут его Маркос. С физио та же история – фамилию не знаю, но зовут Чарли.

Какой я хороший игрок для команды – даже не знаю, как кого зовут (смех).

– С психологом вы не работаете?

– Я не хочу ошибиться, не хочу соврать, но мой второй тренер, Берто, после завершения карьеры больше 10 лет изучал спортивную психологию. У него есть диплом.

– Он помогает в этом плане?

– Да, мы иногда разговариваем. Он старается. Но со мной непросто.

– Вы не поклонник психологии?

– С ним – большой поклонник. Во-первых, потому что на своем лучшем уровне он боролся с топ-игроками – , , Бругерой. Он входил в топ-30.

Когда такие люди что-то говорят про теннис и эмоции, мы сразу же на более-менее одной волне. Мы лучше друг друга понимаем. Он меня лучше понимает.

Мне это нравится, потому что он умеет меня разговорить. Думаю, он может мне здорово помочь.

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