Джокович о целях PTPA: «Теннис смотрят 1,3 млрд человек, но мы не можем сделать так, чтобы им зарабатывали больше 400 человек»

рассказал о целях организации игроков PTPA, которую он создал вместе с .

«У нас теперь есть директор. Собрана полная команда. Появилась структура с маркетингом, пиаром, стратегией, аналитикой. Есть люди, которые покрывают все организационные вопросы.

Думаю, директор больше сможет рассказать о стратегических планах, направлениях и приоритетах. Но для меня главная цель существования PTPA – это работа в интересах всех игроков.

К сожалению, последние несколько десятилетий у нас были проблемы с разделением между ITF и . В работе с ATP можно достичь только определенных целей, потом нужно выходить на ITF.

По всему миру есть тысячи, даже десятки тысяч игроков. К сожалению, только 400-500 – и у мужчин, и у женщин, в одиночке, паре, миксте – могут обеспечивать себя спортом. Мало кто хочет об этом говорить, но очень важно себе об этом напоминать.

По статистике теннис – третий или четвертый в списке самых просматриваемых видов спорта. Его смотрят 1,3 млрд человек, но мы не можем сделать так, чтобы им зарабатывали больше 400 человек. Нужно это учитывать, когда мы оцениваем успешность спорта.

Конечно, на вершине у всех все в порядке. Я сам жаловаться не могу. Но я выступаю от лица игроков, которые стоят в рейтинге ниже и не могут заработать себе на жизнь. Важнее всего это изменить».

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