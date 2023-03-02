Эванс о том, что британские турниры могут лишить лицензии в случае недопуска россиян и белорусов: «ATP не стоит бросать камни, живя в стеклянном доме»

Теги ATP WTA Дэн Эванс Теннис

Британец Дэн Эванс прокомментировал информацию, что ATP и WTA могут лишить турниры в Великобритании лицензии, если они повторно не допустят игроков из России и Беларуси.

«Будет печально, если Queen’s Club не пройдет. Я вообще не люблю угрозы. И ATP не стоит бросать камни, живя в стеклянном доме.

Queen’s – один из лучших и самых престижных турниров, и он очень много дал туру. И его отмена повлияет на всех британцев. Они не получат шансы выступить по wild card.

В целом я обычно поддерживаю ATP, они очень здорово работают. Но тут нужно вести рациональный разговор.

Не думаю, что угрозы лишить LTA лицензии на эти турниры приведут к решению вопроса. Должен преобладать здравый смысл. У LTA руки тоже немного связаны. Эта тема больше теннисных федераций и управляющих организаций».

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3 комментария

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Sincere
так и напрашивается модная ныне фраза: "А что случилось?"))
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N1ghtwolf
Типичный британец этот Эванс. Мерзкий тип.
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Стас Тельных
Ну за какие то былые заслуги давать турниру поблажки, когда как раз они разлагают дисциплину всего тура это глупо. Если они не дают определённым игрокам по правилам заработать очки, пусть не зарабатывает никто.
Эх жалко у нас нет темнокожих теннисистов, а то можно было бы о расовой дискриминации заявить..это хайпово сейчас
+18
-1
+17
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