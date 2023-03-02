Эванс о том, что британские турниры могут лишить лицензии в случае недопуска россиян и белорусов: «ATP не стоит бросать камни, живя в стеклянном доме»
Британец Дэн Эванс прокомментировал информацию, что ATP и WTA могут лишить турниры в Великобритании лицензии, если они повторно не допустят игроков из России и Беларуси.
«Будет печально, если Queen’s Club не пройдет. Я вообще не люблю угрозы. И ATP не стоит бросать камни, живя в стеклянном доме.
Queen’s – один из лучших и самых престижных турниров, и он очень много дал туру. И его отмена повлияет на всех британцев. Они не получат шансы выступить по wild card.
В целом я обычно поддерживаю ATP, они очень здорово работают. Но тут нужно вести рациональный разговор.
Не думаю, что угрозы лишить LTA лицензии на эти турниры приведут к решению вопроса. Должен преобладать здравый смысл. У LTA руки тоже немного связаны. Эта тема больше теннисных федераций и управляющих организаций».
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