Алькарас и Норри снялись с турнира в Акапулько

и снялись с турнира 500 в Акапулько.

В случае с Алькарасом официальной причиной названа травма мышц задней поверхности правого бедра, с Норри – утомление.

Испанец должен был сыграть с , британец – с . Обоих заменили лаки-лузеры: Лусиано Дардери уступил Макдональду, прошел Маннарино.

До этого Алькарас и Норри выступали две недели подряд и дважды встретились друг с другом в финале. В Буэнос-Айресе титул взял Алькарас, в Рио – Норри. Во втором финале испанец испытывал проблемы с правым бедром.

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