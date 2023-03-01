Алькарас и Норри снялись с турнира в Акапулько

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Карлос Алькарас и Кэмерон Норри снялись с турнира ATP 500 в Акапулько.

В случае с Алькарасом официальной причиной названа травма мышц задней поверхности правого бедра, с Норри – утомление.

Испанец должен был сыграть с Маккензи Макдональдом, британец – с Адрианом Маннарино. Обоих заменили лаки-лузеры: Лусиано Дардери уступил Макдональду, Элиас Имер прошел Маннарино.

До этого Алькарас и Норри выступали две недели подряд и дважды встретились друг с другом в финале. В Буэнос-Айресе титул взял Алькарас, в Рио – Норри. Во втором финале испанец испытывал проблемы с правым бедром.

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1 комментарий

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Helga Kl
Самоубились пацаны друг с другом)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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