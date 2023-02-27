Алькарас о травме бедра в финале в Рио: «Побаливала та же мышца, что и несколько месяцев назад. Нужно понять, смогу ли сыграть в Акапулько или риск слишком высок»

Теги ATP Rio Open Кэмерон Норри Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас высказался о травме правого бедра, с которой столкнулся финале в Рио против Кэмерона Норри. Испанец упустил сет и брейк – 7:5, 4:6, 5:7.

«Это был очень трудный матч, у меня были шансы, но я ими не воспользовался, и вот что происходит, когда упускаешь их в игре против такого теннисиста, как Норри. Что касается физики, я не смог сохранить самый высокий уровень до конца матча. Невозможно жить в таком напряженном графике. Нужно восстановиться.

График очень напряженный, и мне требовалось показывать максимум 15 дней без перерыва. В итоге я играл с болью и вызвал физиотерапевта, у меня побаливала та же мышца, что и несколько месяцев назад. Это сложно. С таким игроком, как Норри, который упорно борется на грунте, с высокой влажностью сложно делать виннерсы и рисковать в розыгрышах, и в итоге я допустил ошибки, которые обычно не допускаю».

На этой неделе Алькарас заявлен на турнир в Акапулько. В первом круге он должен сыграть с Маккензи Макдональдом.

«Мне нужно подумать, оценить состояние вместе с физиотерапевтом, с врачом, понять, насколько серьезная проблема, смогу ли я сыграть в Акапулько или риск слишком высок. Я хочу поехать в Акапулько, где я играл в 2021-м, и сделаю все возможное, чтобы восстановиться и выступить».

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2 комментария

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VL80
Ну если в Акапулько поедет, значит нифига не травма. Просто сдох
+1
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+1
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Kironbet
Только начал сезон после долгой паузы, сыграл всего две недели, а уже «Невозможно жить в таком напряженном графике», и это еще только 19 лет бычку….
+5
-1
+4
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