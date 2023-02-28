Стефанос Циципас: «Поднимаясь по шкале Кардашева, не нужно забывать, что технологии должны служить нам, а не наоборот»

Стефанос Циципас опубликовал новый твит в своем втором аккаунте stiopkyn.

«Поднимаясь по шкале Кардашева, не нужно забывать, что технологии должны служить нам, а не наоборот», – написал Циципас.

Шкала Кардашева – это инструмент для классификации человеческой цивилизации и потенциальных внеземных цивилизаций. Уровень развития цивилизации классифицируется в зависимости от уровня производства и потребления энергии.

Шкала была первоначально разработана в 1964 году советским астрофизиком Николаем Кардашевым, который искал признаки внеземной жизни в космических сигналах.

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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