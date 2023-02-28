Стефанос Циципас: «Поднимаясь по шкале Кардашева, не нужно забывать, что технологии должны служить нам, а не наоборот»

Теги ATP соцсети Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас опубликовал новый твит в своем втором аккаунте stiopkyn.

«Поднимаясь по шкале Кардашева, не нужно забывать, что технологии должны служить нам, а не наоборот», – написал Циципас.

Шкала Кардашева – это инструмент для классификации человеческой цивилизации и потенциальных внеземных цивилизаций. Уровень развития цивилизации классифицируется в зависимости от уровня производства и потребления энергии.

Шкала была первоначально разработана в 1964 году советским астрофизиком Николаем Кардашевым, который искал признаки внеземной жизни в космических сигналах.

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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15 комментариев

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ɔculpa
Ответ justbored
ну а вы думаете он там книжки по астрофизике и онтологии читает? услышал, подхватил.
Конечно, не думаю) Не сомневался, что подхватил, но не знал, откуда)
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Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Кличко раньше тоже был философом…
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justbored
Ответ ɔculpa
А, так вот это откуда?)
ну а вы думаете он там книжки по астрофизике и онтологии читает? услышал, подхватил.
0
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0
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ɔculpa
Ответ justbored
О Господи, в Человеке-муравье помянули, теперь все недонерды будут этой шкалой козырять, как бритвой Оккама и прочими модными.
А, так вот это откуда?)
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kyckoba
Какой же дурачок🙈😂
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ɔculpa
Ответ canuck andreyka
Любой хакер скажет: то, что в чьем-то аккаунте опубликован твит, еще не значит, что его опубликовал именно хозяин аккаунта)
Ой, да ладно, вот этот твит совершенно в его духе. Если только все твиты от него не были фэйками)
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justbored
О Господи, в Человеке-муравье помянули, теперь все недонерды будут этой шкалой козырять, как бритвой Оккама и прочими модными.
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0
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canuck andreyka
Ответ Tarkovski
Хорошо что Степка стал теннисистом, а не учёным
А у него был выбор?🤣
+1
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+1
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tRIFF
Ответ ɔculpa
Ну ладно, я наконец напишу то, что Стефан мечтает читать от каждого: воооаааууу, он не только безумно красив, но ещё и безумно умёёёёён!
>>безумно красив
>>худенький инфантил с обиженным лицом

ну-ну
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Tarkovski
Хорошо что Степка стал теннисистом, а не учёным
0
0
0
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Istianoff
Главное по шкале Бурдашева не поднимайся.
+3
0
+3
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canuck andreyka
Любой хакер скажет: то, что в чьем-то аккаунте опубликован твит, еще не значит, что его опубликовал именно хозяин аккаунта)
+1
0
+1
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Зорькин
Главный по тарелочкам. :))
+3
0
+3
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ɔculpa
Ну ладно, я наконец напишу то, что Стефан мечтает читать от каждого: воооаааууу, он не только безумно красив, но ещё и безумно умёёёёён!
+8
-2
+6
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Юрий Бабкин
Фигасе Стёпа фелосов...
+3
-1
+2
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