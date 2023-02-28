Руне о победе над Шелтоном: «У Бена мощная подача. Она у него одна из лучших из тех, с кем я играл»

Хольгер Руне прокомментировал победу над Беном Шелтоном в первом круге в Акапулько. Датчанин обыграл американца 6:7(7), 6:4, 6:2.

«Я находил решения, когда это было необходимо. Мне пришлось сильно постараться, чтобы сделать брейк во втором сете. В третьем я почувствовал, что у меня осталось больше сил. Думаю, в целом я играл хорошо, и это был очень сложный матч.

У Бена мощная подача. Она у него одна из лучших из тех, с кем я играл. У него много оружий. Очень рад тому, как психологически смог со всем справиться».

Добавим, что Руне сыграет с Шелтоном в паре в Индиан-Уэллс.

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