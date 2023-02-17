Руне о том, что снялся с матча в Роттердаме: «Запястье болит с тех пор, как я упал на него на Australian Open»
Хольгер Руне объяснил, почему снялся с турнира в Роттердаме. Он не доиграл второй круг против Гейса Брауэра – 4:6, 0:4.
«Запястье болит с тех пор, как я упал на него на Australian Open. Я играл через боль, но по ходу матча она усиливалась, и в итоге я уже не мог продолжать. Я перепробовал все возможные способы это исправить.
Нужно будет пройти еще одно обследование, потому что, конечно, в моем возрасте оно не должно постоянно болеть».
неужели хоккеисту в одного чашки собирать через несколько лет?