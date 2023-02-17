Руне о том, что снялся с матча в Роттердаме: «Запястье болит с тех пор, как я упал на него на Australian Open»

Теги травмы Australian Open ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне объяснил, почему снялся с турнира в Роттердаме. Он не доиграл второй круг против Гейса Брауэра – 4:6, 0:4.

«Запястье болит с тех пор, как я упал на него на Australian Open. Я играл через боль, но по ходу матча она усиливалась, и в итоге я уже не мог продолжать. Я перепробовал все возможные способы это исправить.

Нужно будет пройти еще одно обследование, потому что, конечно, в моем возрасте оно не должно постоянно болеть».

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3 комментария

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Евгений Фабиянчук
ужасно. Руне, Синнер, Алькарас - все молодые-перспективные, и все по ходу травматы:(
неужели хоккеисту в одного чашки собирать через несколько лет?
+2
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-2
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Dmitry Aqf
Травма запястья плохая тема. Тим не даст соврать.
+2
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+2
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Korendos
Спасибо, что хоть не в прямом эфире об этом рассказал.
0
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0
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