Руне о том, что снялся с матча в Роттердаме: «Запястье болит с тех пор, как я упал на него на Australian Open»

объяснил, почему снялся с турнира в Роттердаме. Он не доиграл второй круг против Гейса Брауэра – 4:6, 0:4.

«Запястье болит с тех пор, как я упал на него на . Я играл через боль, но по ходу матча она усиливалась, и в итоге я уже не мог продолжать. Я перепробовал все возможные способы это исправить.

Нужно будет пройти еще одно обследование, потому что, конечно, в моем возрасте оно не должно постоянно болеть».

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