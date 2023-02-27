Кудерметова о паре с Самсоновой: «Она любимая теннисистка моей бабушки»

Чемпионки турнира в Дубае Вероника Кудерметова и рассказали, как решили играть в паре.

ВК: Если честно, Людмила – любимая теннисистка моей бабушки (смеется).

ЛС: Вот почему она выбрала меня (смеется).

ВК: Каждый раз, когда я играю против Люды, бабушка говорит: «Ладно, может, сегодня я буду болеть за Веронику больше, чем за Люду». (Смеется.)

Но, если честно, Люда замечательная. У нас в команде хорошая атмосфера, мы отлично работаем. Я так рада и так горжусь победой. Это особенное событие.

– Как вы думаете, что помогло вам на этой неделе?

ЛС: Мы старались прибавлять эти два месяца. Мы начали в Австралии, и иногда я играла не очень хорошо, а Вероника – потрясающе. Думаю, нам просто нужно было время. Эта неделя хорошо сложилась.

ВК: Возможно, мы стали лучше понимать друг друга, лучше работать в команде. Лучше чувствовать друг друга на корте, играть умнее. На этой неделе я проиграла в первом круге одиночки, и мы сосредоточились на паре. Мы тренировались в паре, сделали выводы. Эта неделя была удачной для парного разряда.

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