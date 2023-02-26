Даниил Медведев: «Финал против Синнера в Роттердаме физически дался мне очень тяжело»

Даниил Медведев прокомментировал победную серию на февральских турнирах ATP. 27-летний россиянин взял титулы в Роттердаме и Дохе.

– Впервые с 2019 года вы решили сыграть в феврале сразу три турнира – в Роттердаме, Дохе и Дубае. Пришлось скорректировать свои планы после поражения в 1/16 финала Australian Open или у такого выбора были иные причины?

– Я в принципе люблю менять календарь турниров в зависимости от того, какими целями руководствуюсь в тот или иной временной отрезок. Скажем, в прошлом году в это же самое время я поехал в Мексику. Но сейчас промежуток между окончанием Australian Open и началом голландского турнира увеличился с одной недели до двух, поэтому я вне зависимости от своих результатов в Мельбурне заранее решил сыграть в Роттердаме, Дохе, где, кстати, ранее никогда не выступал, и в Дубае. А ранний вылет в Австралии лишь добавил аргументов в пользу такого выбора.

– Трудно было освоиться на достаточно медленных открытых кортах в Дохе после недели, проведенной под крышей в Роттердаме?

– Играть несколько турниров подряд всегда тяжело, особенно когда ты далеко проходишь по сетке, а условия меняются и у тебя остается мало времени на адаптацию. В таких случаях на ранних турнирных стадиях помогает уверенность, которую ты приобретаешь после хороших выступлений. А потом ты постепенно приспосабливаешься к новым условиям.

– Где вам было сложнее – в Роттердаме, где пришлось играть пять матчей, и финал против итальянца Янника Синнера состоял из трех сетов, или в Дохе, где вы не имели времени на подготовку, сыграли четыре матча, а финал против Энди Маррея состоял из двух партий?

– Оба турнира были трудными по-своему. В Роттердаме я поначалу был совершенно не в форме, не ощущал уверенности в своих силах, на тренировках играл очень плохо и так же начал свой первый матч. По ходу турнира мне удалось набрать форму, хотя финал против Синнера, который в первой партии показывал классный теннис, физически дался мне очень тяжело. Наверное, в Дохе против Маррея в каком-то смысле было немного проще, хотя здесь тоже были эмоциональные качели. К тому же мы играли медленными мячами на очень медленном корте, и даже счет 40:0, который считается достаточно комфортным, в отдельных геймах не гарантировал успеха каждому из нас, – цитирует Медведева «Коммерсантъ».

О да, Медведев вернулся! 2 титула за 2 недели, а игра снова агрессивная – это даже важнее

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