Тренер Карацева Яцык получил российское гражданство

Теги ATP Владимир Путин Аслан Карацев Теннис

Тренер Аслана Карацева Егор Яцык получил гражданство РФ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Соотвествующий указ 24 февраля подписал президент Владимир Путин.

Карацев начал сотрудничество с уроженцем Минска в 2019 году. С ним он вышел в полуфинал Australian Open-2021 и взял титулы в Дубае и Москве. В конце сезона-2021 они расстались, а спустя год воссоединились.

В прошлом сезоне Яцык также работал с Романом Сафиуллиным.

Карацев о расставании с Яцыком: «Были разные взгляды, свои заморочки. Но самое главное, мы наладили контакт и готовы работать»

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5 комментариев

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nick-basil
Успех с этим Яцыком похоже на удачное стечение обстоятельств. Надо иметь ввиду, что Карацев стал с ним работать уже будучи обученным, сформировавшимся игроком. ... Есть сомнения по поводу его тренерской состоятельности. Ну и детали его частной жизни никому не нужны
0
-1
-1
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Power Pool
Ответ Nike Borzov
А где выдается российское гражданство? Я тоже хочу!!
сейчас стыдно имет российский паспорт,лучше не надо
+3
-11
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nike Borzov
А где выдается российское гражданство? Я тоже хочу!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ecopromo
Ответ askarik1992
А какой у него паспорт был.. Теперь двойное гражданство как я понял
Белорус вроде
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
askarik1992
А какой у него паспорт был.. Теперь двойное гражданство как я понял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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