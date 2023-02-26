Тренер Карацева Яцык получил российское гражданство

Тренер Аслана Карацева Егор Яцык получил гражданство РФ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Соотвествующий указ 24 февраля подписал президент Владимир Путин.

Карацев начал сотрудничество с уроженцем Минска в 2019 году. С ним он вышел в полуфинал Australian Open-2021 и взял титулы в Дубае и Москве. В конце сезона-2021 они расстались, а спустя год воссоединились.

В прошлом сезоне Яцык также работал с Романом Сафиуллиным.

Карацев о расставании с Яцыком: «Были разные взгляды, свои заморочки. Но самое главное, мы наладили контакт и готовы работать»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе