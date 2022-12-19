Тарпищев о возвращении Яцыка в команду Карацева: «От него вообще не нужно было отказываться. Сейчас Аслан должен пойти вверх по результатам»

Шамиль Тарпищев высказался о перспективах российского №4 Аслана Карацева в новом сезоне.

«Карацев правильно принял решение вернуться к белорусскому тренеру Яцыку, который вывел его в элиту. От него вообще не нужно было отказываться, потому что спад произошел из-за неразумного решения сменить тренера.

Сейчас Аслан должен пойти вверх по результатам. Карацев – самый возрастной из наших ребят, и вернется ли он на свой прежний уровень, будет зависеть от тех физических кондиций, которая дала ему природа. Если физически будет выглядеть хорошо, то вполне может вернуться на прошлогодний уровень топ-15», – приводит слова Тарпищева Sport24.

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