Медведев о работе над игрой: «Соперники начинают понимать, как с тобой играть. Так что нужно постоянно меняться, тоже адаптироваться»

рассказал о целях на сезон. Сегодня он сыграет во втором финале за две недели.

«Показывать свою лучшую игру, как сейчас. Я очень доволен. Два финала.

Конечно, в этом году мне хочется лучше выступать на «Мастерсах» и «Больших шлемах», чем в прошлом. Но это не просто. Все стараются тебя победить, хорошо сыграть. Соперники начинают понимать, как с тобой играть. Так что нужно постоянно меняться, тоже адаптироваться.

Моя цель – показывать лучший теннис. В прошлом году у меня это почему-то не всегда получалось. И я знаю, что когда показываю лучший теннис, то опасен для любого и могу добиваться хороших результатов».

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