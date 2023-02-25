Медведев о Маррее: «Обычно не получается отыграть 3 матчбола, потом победить Зверева 7:5 в третьем сете, потом отыграть еще 5 матчболов»
Даниил Медведев прокомментировал то, что сыграет с Энди Марреем в финале турнира в Дохе. По ходу турнира британец отыграл три матчбола в первом круге у Лоренцо Сонего и еще пять в полуфинале у Иржи Лехечки.
«То, как он здесь играл и выигрывал, просто потрясающе. Сегодня вряд ли кто-то представлял, что он выиграет, когда он уступал 4:5 и 0:40.
В теннисе случаются камбэки, но обычно не получается отыграть три матчбола, потом победить Зверева 7:5 в третьем сете, потом отыграть еще пять матчболов.
Энди потрясающий, и мне нужно будет показывать свой максимум до последнего розыгрыша. Надеюсь на отличный матч».
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Эти парни всегда боролись до конца - матч не закончен, пока не разыграно последнее очко. Помните об этом.