Маррей отыграл 5 матчболов и вышел в 71-й финал ATP в карьере
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в полуфинале турнира в Дохе обыграл Иржи Лехечку – 6:0, 3:6, 7:6(6).
Британец отыграл два матчбола на подаче при счете 3:5. В следующем гейме он отыграл тройной матчбол на приеме.
Маррей во втором матче за неделю отыграл матч-пойнты – также он отыграл три в первом круге против Лоренцо Сонего.
Британец вышел в финал ATP впервые с июньского турнира в Штутгарте. Всего это будет 71-й финал Маррея (выиграл 46 титулов).
Завтра он поборется с Даниилом Медведевым или Феликсом Оже-Альяссимом.
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Вот к Маррею это уместно как ни к кому другому. Травма, сразу конец топ уровня. Операция . Прогноз -"вы не сможете играть". Но, преодолевая себя, он может играть на уровне топ30-40 и периодически выдавать такие перформансы, как на этом турнире.
Спасибо ему за мотивацию и удачи в финале.
Но, как по мне, он уже победил.