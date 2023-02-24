Маррей отыграл 5 матчболов и вышел в 71-й финал ATP в карьере

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в полуфинале турнира в Дохе обыграл Иржи Лехечку – 6:0, 3:6, 7:6(6).

Британец отыграл два матчбола на подаче при счете 3:5. В следующем гейме он отыграл тройной матчбол на приеме.

Маррей во втором матче за неделю отыграл матч-пойнты – также он отыграл три в первом круге против Лоренцо Сонего.

Британец вышел в финал ATP впервые с июньского турнира в Штутгарте. Всего это будет 71-й финал Маррея (выиграл 46 титулов).

Завтра он поборется с Даниилом Медведевым или Феликсом Оже-Альяссимом.

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