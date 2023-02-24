Маррей отыграл 5 матчболов и вышел в 71-й финал ATP в карьере

Теги Энди Маррей ATP Qatar ExxonMobil Open Иржи Лехечка Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в полуфинале турнира в Дохе обыграл Иржи Лехечку – 6:0, 3:6, 7:6(6). 

Британец отыграл два матчбола на подаче при счете 3:5. В следующем гейме он отыграл тройной матчбол на приеме.

Маррей во втором матче за неделю отыграл матч-пойнты – также он отыграл три в первом круге против Лоренцо Сонего.

Британец вышел в финал ATP впервые с июньского турнира в Штутгарте. Всего это будет 71-й финал Маррея (выиграл 46 титулов).

Завтра он поборется с Даниилом Медведевым или Феликсом Оже-Альяссимом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maalry
я просто люблю играть(с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MUthebest
Ответ Sincere
сколько можно давать ему вк, говорили они. а кому давать?)
какой-нибудь 700 ракетке из своей страны)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Думнова
восхищение 😍😍😍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Новиков
Из чего сделан этот человек?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AminO2
Борисъ Кортовой "Повесть о настоящем теннисисте". Серия ЖЗЛ, изд-во "Старая Гвардия". Подписано в печать 24.02.2023.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Ш.
А вчера в первом сете казалось что Маррей спекся, но теперь понятно стало. Вчерашний соперник-челленджерист - просто нулевая мотивация) с таким подвигов не натворишь. Сонего, Зверев, Лехечка - это другой уровень. В этом сезоне Маррей очень хорош.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Сэр Титановое бедро. И железный характер. И стальные яйца
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Сэр Энди обыгрывал оригинального Бердыха, а теперь делает тоже самое и с его молодой версией )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Этот турнир титановый Энди смело может занести себе в портфолио. Дожал-таки хитрована-чеха. Молодец!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
Когда пишут комментарии, типа, "Рафа меня очень мотивирует, он боец, преодолеватель и тд" - я не очень понимаю, что конкретно он там преодолевает, если может в 35 бегать лучше молодых шаповалова, медведева, оже, перебегая их в 5 сетах и не выпадая из топ 10 18 лет.
Вот к Маррею это уместно как ни к кому другому. Травма, сразу конец топ уровня. Операция . Прогноз -"вы не сможете играть". Но, преодолевая себя, он может играть на уровне топ30-40 и периодически выдавать такие перформансы, как на этом турнире.
Спасибо ему за мотивацию и удачи в финале.
Но, как по мне, он уже победил.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maratik1982
А когда то в Питере WC дали Жене Донскому вместо легенды Энди!! позор
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
conchita.prohorova2014
Энди не только сер - железное бедро, но и сер - железные нервы. Опять до конца выложился. Всё отдал победе. Восхитительно.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Берни Парент
Очень хочу, чтобы Энди победил в финале. Он заслужил этот успех своей стойкостью, которую продемонстрировал в очередной раз. В конце концов, Энди-один из последних могикан. Главное, чтобы силёнок хватило. В году этак 2016-м, и сомнений бы не было в его победе.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SKA Rostov1992
Пошумит ещё Энди 👍 жду в этом году хотя бы в топ-20 его
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
сколько можно давать ему вк, говорили они. а кому давать?)
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эмма Ши
Эпичные матчи выдает Энди, однако
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Всё по традиционному сценарию ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий