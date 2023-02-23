Медведев о победе над О’Коннеллом: «Иногда все решает уверенность в себе, иногда – чистая удача»

прокомментировал победу над Кристофером О’Коннеллом в четвертьфинале в Дохе – 6:2, 4:6, 7:5.

«При счете 5:5 в третьем сете у тебя последний шанс сделать брейк и потом подать на матч. Мне удалось провести довольно хороший гейм. Он допустил пару ошибок, которые до этого не допускал. Это был важный момент матча, который принес мне победу.

Все зависит от мелочей. Иногда все решает уверенность в себе, иногда – чистая удача. Я проигрывал упорные матчи и выигрывал. Сейчас я стараюсь использовать опыт. Рад, что сегодня мне это удалось».

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