Медведев о победе над О’Коннеллом: «Иногда все решает уверенность в себе, иногда – чистая удача»

Теги ATP Qatar ExxonMobil Open Даниил Медведев Кристофер О'Коннелл Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кристофером О’Коннеллом в четвертьфинале в Дохе – 6:2, 4:6, 7:5.

«При счете 5:5 в третьем сете у тебя последний шанс сделать брейк и потом подать на матч. Мне удалось провести довольно хороший гейм. Он допустил пару ошибок, которые до этого не допускал. Это был важный момент матча, который принес мне победу.

Все зависит от мелочей. Иногда все решает уверенность в себе, иногда – чистая удача. Я проигрывал упорные матчи и выигрывал. Сейчас я стараюсь использовать опыт. Рад, что сегодня мне это удалось».

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4 комментария

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sava k
Даня, на якобы проходные матчи, двойников выставляет. С виду точь в точь он, а по игре ....
+3
0
+3
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costa0545
Ещё раз подтверждение, что Даня крайне не любит и не удобны ему играть с теннисистами, которые часто выходят к сетке, по этому и про возился так долго с ним)))
+3
0
+3
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Виталий Желтоусов
Дане нужно достигнуть симбиоза этих двух составляющих чтобы стать великим - везёт тому кто везёт!!! С пбедой!!!
+2
0
+2
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инок
Хорошо то, что хорошо кончается. Это о том, что легко потерять нити игры, когда всё легко даётся, а вернуть ой как нелегко...
+6
0
+6
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