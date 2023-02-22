Дмитрий Турсунов: «Мне проще работать с человеком, который открыт к критике. Приходится тратить очень много энергии, чтобы объяснить, не задев чувства»

Тренер Белинды Бенчич Дмитрий Турсунов ответил, почему работает в женском туре.

«Я бы здесь не заострял внимание на том, что это женщины, потому что я не особо выбирал. На самом деле, когда я начинал размышлять о том, буду я работать тренером или нет, я начинал с Леной Весниной, и после того, как мы закончили, у меня 3-4 месяца не было работы. Потом ко мне обратились по поводу , поэтому у меня не было особо хороших предложений из мужского тура. Я не выбирал, буду я работать с мальчиками или с девочками. Я это не разделяю».

О том, что чувствует, когда на корте игрок, которого он тренирует

«Достаточно много нервного напряжения, но мне как-то проще, пройдя свою карьеру. На момент матча от меня уже мало что зависит. Когда ты сидишь сбоку, ты можешь поддержать, какие-то подсказки бросить, но так уж сильно переживать по этому поводу как-то мне не приходится. Я нормально себя чувствую.

Если человек не готов к матчу, то в этот момент ты уже мало что можешь сделать. Большинство работы проходит на тренировочном корте и к моменту, когда игрок выходит на матч, уже работа вся проделана, и он показывает свою подготовку».

О том, что сложнее – играть или тренировать

«Тренировать – это в какой-то степени убеждать игрока, если он не со всем согласен с тем, что ему нужно сделать. [Нужно] находить пути и подходы. Не все понимают вещи одинаково. Все лучше понимают, когда ты это показываешь, чем когда ты об этом говоришь или когда ты это расписываешь в учебнике. Все воспринимают по-разному, и у всех есть свои психологические ограничения. Кому-то не нравится, когда им говорят прям совсем открыто в лоб, кто-то это лучше воспринимает. Мне так проще говорить. Приходится тратить очень много энергии, чтобы объяснить человеку, не задев его чувства. Это для меня всегда намного сложнее. Мне проще работать с человеком, который более открыт к критике.

Но играть самому тоже сложно, потому что сталкиваешься с этими вещами постоянно. Здесь более умственный процесс, а когда ты играешь, конечно, физически надо быть постоянно в хорошей форме, заставлять себя и мотивировать, даже если очень не хочется», – сказал Турсунов в эфире ютуб-канала «Больше!»

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