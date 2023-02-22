Циципас не сыграет в Акапулько из-за травмы плеча

Теги травмы ATP Abierto Mexicano Telcel Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас снялся с турнира в Акапулько, который пройдет на следующей неделе.

«С большим разочарованием вынужден объявить, что снялся с турнира в Акапулько из-за травмы плеча, которую получил после Australian Open. Мексика – одно из моих любимых мест в мире, и я всегда ценил возможность участвовать в этом престижном турнире.

Я невероятно благодарен за неизменную поддержку, которую последние несколько лет получал от мексиканских организаторов и болельщиков. Она стала для меня огромным источником вдохновения и мотивации, и я искренне благодарен за все слова и доброту, которые вы проявили.

Хотя я разочарован, я предпочитаю сосредоточиться на положительных моментах. Я использую это время, чтобы отдохнуть, восстановиться и вернуться сильнее, чем когда-либо. Я продолжу упорно работать и стремиться к поставленным целям, и я уверен, что в будущем у меня будет еще много возможностей посоревноваться в Мексике», – написал Циципас.

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1 комментарий

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ROBINZON
В Акапулько а-я-я-яй не сыграет - Цици Пас !!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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