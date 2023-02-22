Швентек в последних 5 матчах отдала 8 геймов и повесила 4 баранки
Ига Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Дубае.
В пяти последних матчах Швентек отдала восемь геймов и повесила четыре баранки. Все ее соперницы были теннисистками топ-20 или полуфиналистками «Больших шлемов»:
- второй круг в Дохе против Даниэль Коллинс – 6:0, 6:1.
- полуфинал против Вероники Кудерметовой – 6:0, 6:1;
- финал против Джессики Пегулы – 6:3, 6:0;
- первый круг в Дубае против Лейлы Фернандес – 6:1, 6:1;
- второй круг против Людмилы Самсоновой – 6:0, 6:1.
Теперь полька поборется с Каролиной Плишковой.
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