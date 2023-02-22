Швентек в последних 5 матчах отдала 8 геймов и повесила 4 баранки

Теги WTA Джессика Пегула Вероника Кудерметова Даниэль Коллинс Ига Швентек Лейла Фернандес Людмила Самсонова Теннис

Ига Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Дубае.

В пяти последних матчах Швентек отдала восемь геймов и повесила четыре баранки. Все ее соперницы были теннисистками топ-20 или полуфиналистками «Больших шлемов»:

Теперь полька поборется с Каролиной Плишковой.

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5 комментариев

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инок
У Иги выдающиеся физические данные, похоже что она совсем не устаёт.
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LEX757
Ответ kjma
Coболенко ещё надо с Остапом разобраться. И Швентек будет очень рада, если Остап проиграет)
Она что извращенка понравилось как на итоговом Соболенко проиграла?
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kjma
Ответ LEX757
Ещё не вечер, Соболенко с Рыбакиной пока заняты.
Coболенко ещё надо с Остапом разобраться. И Швентек будет очень рада, если Остап проиграет)
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гилберт
Анстапбл эгейн, анмтппбл эгеейн..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LEX757
Ещё не вечер, Соболенко с Рыбакиной пока заняты.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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