Швентек в последних 5 матчах отдала 8 геймов и повесила 4 баранки

вышла в четвертьфинал турнира в Дубае.

В пяти последних матчах Швентек отдала восемь геймов и повесила четыре баранки. Все ее соперницы были теннисистками топ-20 или полуфиналистками «Больших шлемов»:

второй круг в Дохе против – 6:0, 6:1.

полуфинал против – 6:0, 6:1;

финал против – 6:3, 6:0;

первый круг в Дубае против – 6:1, 6:1;

второй круг против – 6:0, 6:1.

Теперь полька поборется с Каролиной Плишковой.

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