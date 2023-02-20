Маррей перед матчем со Зверевым: «Он пока не вернулся на уровень, на котором был в середине прошлого года, но будет прибавлять каждую неделю»

Теги Энди Маррей ATP Qatar Total Open Александр Зверев Лоренцо Сонего Теннис

Энди Маррей прокомментировал победу над Лоренцо Сонего в первом круге в Дохе – 4:6, 6:1, 7:6(4).

«Было очень тяжело. До этого мы никогда не играли и не тренировались друг с другом, поэтому я не знал, каким получится матч, и мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к его игре.

Он очень агрессивный игрок, много рискует. В конце он пошел ва-банк, и, казалось, перехватил инициативу, но, к счастью, в середине тай-брейка он допустил пару ошибок, и мне удалось переломить ситуацию».

Теперь он поборется с Александром Зверевым.

«Разумеется, он один из лучших игроков в мире. В прошлом году он серьезно травмировался и только возвращается в тур. Сейчас он будет прибавлять каждую неделю.

Он пока не вернулся на уровень, на котором был в середине прошлого года, но восстановление после таких травм требует времени. Впереди еще один прекрасный матч, надеюсь, что я продолжу в том же духе».

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2 комментария

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Tristesse
Ответ Lada_ok
Ждём интересного матча!
o, да! Энди непредсказуем. Очень жду очередного чуда от него
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lada_ok
Ждём интересного матча!
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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