Маррей перед матчем со Зверевым: «Он пока не вернулся на уровень, на котором был в середине прошлого года, но будет прибавлять каждую неделю»
Энди Маррей прокомментировал победу над Лоренцо Сонего в первом круге в Дохе – 4:6, 6:1, 7:6(4).
«Было очень тяжело. До этого мы никогда не играли и не тренировались друг с другом, поэтому я не знал, каким получится матч, и мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к его игре.
Он очень агрессивный игрок, много рискует. В конце он пошел ва-банк, и, казалось, перехватил инициативу, но, к счастью, в середине тай-брейка он допустил пару ошибок, и мне удалось переломить ситуацию».
Теперь он поборется с Александром Зверевым.
«Разумеется, он один из лучших игроков в мире. В прошлом году он серьезно травмировался и только возвращается в тур. Сейчас он будет прибавлять каждую неделю.
Он пока не вернулся на уровень, на котором был в середине прошлого года, но восстановление после таких травм требует времени. Впереди еще один прекрасный матч, надеюсь, что я продолжу в том же духе».
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