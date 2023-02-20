Маррей 15-й раз в карьере одержал победу, отыграв матчболы

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» вышел во второй круг турнира в Дохе, обыграв – 4:6, 6:1, 7:6(4).

При счете 5:4 в решающем сете британец спас три матчбола на своей подаче.

Маррей 15-й раз в карьере одержал победу, уйдя с матчболов.

Впервые ему это удалось в 2006-м в Ньюпорте против Марсело Мело. Больше всего матчболов – семь – он отыграл в 2017-м в Дубае у .

В Катаре он теперь поборется с Александром Зверевым.

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