Маррей 15-й раз в карьере одержал победу, отыграв матчболы

Теги Энди Маррей ATP Qatar ExxonMobil Open Лоренцо Сонего Теннис

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Дохе, обыграв Лоренцо Сонего – 4:6, 6:1, 7:6(4).

При счете 5:4 в решающем сете британец спас три матчбола на своей подаче.

Маррей 15-й раз в карьере одержал победу, уйдя с матчболов.

Впервые ему это удалось в 2006-м в Ньюпорте против Марсело Мело. Больше всего матчболов – семь – он отыграл в 2017-м в Дубае у Филиппа Кольшрайбера.

В Катаре он теперь поборется с Александром Зверевым.

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1 комментарий

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Typizza
Энди, про всём своём бесспорном величии, огалтело ходит по очень тонкому льду.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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