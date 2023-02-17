Тренер Алькараса: «У Карлоса был фантастический год, повторить его было бы суперуспехом, а на большее даже нельзя рассчитывать»

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро высказался о целях испанца на этот сезон.

– Какие цели может поставить перед собой игрок, который в прошлом сезоне выиграл первый «Большой шлем» и завершил год в качестве №1?

– Безусловно, он молодой человек, которому многого предстоит достичь. Четкая цель – «Ролан Гаррос», а также стабильность во время грунтового сезона. Он хотел бы выиграть Индиан-Уэллс – есть много турниров, которые его очень мотивируют. Я говорил ему, что еще во многом нужно прибавить. Джокович и Рафа очень усложнят ему задачу, как и другие игроки.

– Что будет считаться успехом в 2023-м?

– Цель – продолжать расти как игрок. Мы хотим, чтобы он долго оставался в топе, продолжал хорошо играть, соревноваться и выигрывать очень важные турниры. Разговоры о турнирах и успехе опрометчивы и немного на него давят. Он знает, что не обязан, но он один из фаворитов на победу. Мы знаем, что если он будет показывать соответствующий уровень, то у него будет шанс выиграть важные турниры.

Очень сложно сейчас сказать, что будет считаться успехом, а что нет. Он должен быть доволен собой и проделанной работой, выкладываться на 100%. Он не обязан побеждать на турнирах. Победы – это следствие. Если он не закончит 2023 год первой ракеткой... Вы видите, кто его соперники и насколько это сложно, мы сделаем все, чтобы провести год как можно лучше. У Карлоса был фантастический год, повторить его было бы суперуспехом, а на большее даже нельзя рассчитывать. И если он будет играть немного хуже, это нормально. Но Карлос часто меня удивляет: когда думаешь, что что-то уже невозможно, он преподносит сюрпризы.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе