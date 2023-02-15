Роттердам (ATP). 2-й круг. Вавринка сыграет с Гаске, Хуркач встретится с Димитровым, Зверев – с Грикспором

Теги результаты ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Теннис

Хуберт Хуркач сыграет с Григором Димитровым во втором круге в Роттердаме.

Cетка турнира здесь.

ABN Amro World Tennis Tournament

Роттердам, Нидерланды

13 – 19 февраля 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 074 505 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария) Ришар Гаске (Франция)
2:1
Дата проведения
15 февраля, 15.30
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
15 февраля, 16.00
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
15 февраля, 23.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Грегуар Баррере (Франция) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Гейс Брауэр (Нидерланды)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) – Не определен
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) – Не определен
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

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1 комментарий

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nick-basil
Синер и Креси наигрались в своем финале - теперь сражаются за третьи сеты!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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