Роттердам (ATP). 2-й круг. Вавринка сыграет с Гаске, Хуркач встретится с Димитровым, Зверев – с Грикспором
Хуберт Хуркач сыграет с Григором Димитровым во втором круге в Роттердаме.
Cетка турнира здесь.
ABN Amro World Tennis Tournament
Роттердам, Нидерланды
13 – 19 февраля 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 074 505 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 15 февраля, 15.30
- Дата проведения
- 15 февраля, 16.00
- Дата проведения
- 15 февраля, 23.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
Не определен – Гейс Брауэр (Нидерланды)
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
Стефанос Циципас (Греция) – Не определен
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
Даниил Медведев (Россия) – Не определен
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
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