У Шварцмана 11 поражений в 12 последних матчах: «Сейчас у меня очень низкий уровень, и я проигрываю матчи, которые раньше выигрывал»

проиграл Бернабе Сапате-Мираллесу в четвертьфинале в Буэнос-Айресе (6:1, 6:3).

Шварцман победил на домашнем турнире в 2021-м, а в прошлом году дошел до финала.

У него 11 поражений в 12 последних матчах. Со следующей недели он будет максимум 38-й ракеткой мира.

«Трудно найти объяснение матчу и данному моменту. Уровень очень низкий, ни поддержка зрителей, ни ошибки соперника не помогают мне быть конкурентоспособным. Такова реальность, сейчас у меня очень низкий уровень, и я проигрываю матчи, которые раньше выигрывал. Мне трудно найти объяснение, отсюда и неуверенность, с которой я играю.

Я продолжаю ежедневно делать все то же самое – не понимаю почему, но на корте ничего не получается, как раньше. Думаю, это и есть объяснение, не нужно слишком много об этом задумываться. Мой уровень намного ниже того, что я могу показать. Если играешь на таком уровне, то проигрываешь. К сожалению, из-за счета я еще больше расстраиваюсь, и это тяжело. Сейчас я в подвешенном состоянии, и не знаю, что будет дальше.

Ни я, ни команда не можем этого объяснить, отсюда и неопределенность. На тренировках и на корте я показываю совершенно разный уровень. Я упал в рейтинге, потому что в этом туре нужно постоянно побеждать. Осталось еще два турнира, и я не знаю, что для меня лучше: ехать и соревноваться или притормозить на несколько дней. Я уже и не знаю. Я в сложной неопределенной ситуации, когда речь о соревнованиях, и это мне дорого обходится.

Во втором сете у меня не было спортивной злости, и именно в этом проблема. Мне нужен этот адреналин, потому что именно в таких ситуациях я всегда играл лучше всего. Я три-четыре раза ошибся на приеме, которые провоцируют неуверенность и означают, что нет нужного уровня.

Ни я, ни кто-либо другой не думал, что я добьюсь того, чего добился. Чем я могу быть недоволен с своей карьере? Быть 32-м в мире? Это впечатляюще. Здесь нечего критиковать, я могу играть лучше или хуже – сейчас я играю не очень хорошо, – но в этом нет ничего страшного», – сказал аргентинец

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