Тим проиграл 6-й из 7 последних матчей. После травмы он проиграл столько же матчей, сколько выиграл

Теги травмы ATP Argentina Open Доминик Тим Хуан Пабло Варильяс Теннис

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим, во втором круге турнира в Буэнос-Айресе уступивший №101 ATP Хуану Пабло Варильясу 4:6, 4:6, проиграл шестой из семи последних матчей (начиная с октябрьского турнира в Вене).

С возвращения после травмы запястья прошлой весной чемпион US Open-2020 проиграл половину проведенных матчей – 24-24. На этой неделе он 99-я ракетка мира (410-й в Гонке).

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4 комментария

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Pavel Golovanev
Показал хорошую игру, думаю в этом году возьмёт РГ
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Mr@k
думаю это всё...
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nick-basil
Пока не тянет. Мощи нет и возможно не будет. Печально. Хотя карьера Тима вышла вполне славной. Были титулы и большие победы.
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Rjcnbr
По делу. Держится на плаву только из-за блатных wc
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