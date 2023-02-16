Тим проиграл 6-й из 7 последних матчей. После травмы он проиграл столько же матчей, сколько выиграл

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим, во втором круге турнира в Буэнос-Айресе уступивший №101 ATP Хуану Пабло Варильясу 4:6, 4:6, проиграл шестой из семи последних матчей (начиная с октябрьского турнира в Вене).

С возвращения после травмы запястья прошлой весной чемпион US Open-2020 проиграл половину проведенных матчей – 24-24. На этой неделе он 99-я ракетка мира (410-й в Гонке).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе