Поспишил пропустит 3-4 месяца из-за проблем со здоровьем

Теги травмы ATP Вашек Поспишил Теннис

Экс-25-я ракетка мира Вашек Поспишил, на этой неделе проигравший в первом круге «Челленджера» во Франции, сообщил, что пропустит ближайшие месяцы соревнований.

«Из-за проблем со здоровьем я не буду играть следующие 3-4 месяца. Обидно, но такие заминки случаются. Надеюсь вскоре вернуться к соревнованиям. Использую это время для работы над другими проектами и побуду с родными и близкими. Спасибо за вашу поддержку».

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2 комментария

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dimamak10
Как раз отдохнет от этого ###### спорта
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Golos Razuma
Раз 5 перечитывал заголовок и пытался понять кто куда поспешил.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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