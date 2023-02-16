Поспишил пропустит 3-4 месяца из-за проблем со здоровьем

Экс-25-я ракетка мира Вашек Поспишил, на этой неделе проигравший в первом круге «Челленджера» во Франции, сообщил, что пропустит ближайшие месяцы соревнований.

«Из-за проблем со здоровьем я не буду играть следующие 3-4 месяца. Обидно, но такие заминки случаются. Надеюсь вскоре вернуться к соревнованиям. Использую это время для работы над другими проектами и побуду с родными и близкими. Спасибо за вашу поддержку».

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