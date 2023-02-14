Поспишил, проигравший в первом круге «Челленджера» во Франции: «Я так устал от этого ####### спорта»

111-я ракетка мира Вашек Поспишил, в первом круге «Челленджера» в Шербуре проигравший Матсу Морайнгу (4:6, 6:7(5), выплеснул эмоции по ходу матча.

После одного из розыгрышей он сказал своему тренеру Малеку Жазири: «Я больше не хочу играть в теннис. Я так устал от этого ####### спорта».

На следующей неделе канадец сыграет на турнире ATP в Марселе – он попал в основу по рейтингу.

Теннис – депрессивная среда: игроки принимают лекарства, уходят из тура и даже пытаются покончить с собой

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе