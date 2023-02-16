Маррей – об отставке первого министра Шотландии: «Как раз думал заняться политикой, когда закончу играть»
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал уход Николы Стерджен с поста первого министра Шотландии, который она занимала с 2014 года.
«Интересная вакансия. Как раз думал заняться политикой, когда закончу играть🎾😉», – написал трехкратный чемпион «Шлемов» в твиттере.
«Знаю, что не собиралась поддерживать никого из кандидатов в качестве своего преемника, но...😉🤣», – ответила Стерджен.
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