Руне о поражении от Кресси: «Сегодня у меня не получалось хорошо принимать. Это был некрасивый матч»

Хольгер Руне прокомментировал поражение от Максима Кресси в полуфинале турнира в Монпелье. Датчанин уступил 5:7, 7:6(3), 6:7(4).

«Это был равный матч, но сегодня у меня не получалось хорошо принимать. Если прием не идет, то в матче против такого соперника, как он, приходится тяжело.

Я хорошо провел тай-брейк второго сета, был на эмоциональном подъеме. Буду учиться, чтобы в следующий раз сыграть лучше против такого игрока, как Максим. Это был некрасивый матч».

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