Руне о поражении от Кресси: «Сегодня у меня не получалось хорошо принимать. Это был некрасивый матч»
Хольгер Руне прокомментировал поражение от Максима Кресси в полуфинале турнира в Монпелье. Датчанин уступил 5:7, 7:6(3), 6:7(4).
«Это был равный матч, но сегодня у меня не получалось хорошо принимать. Если прием не идет, то в матче против такого соперника, как он, приходится тяжело.
Я хорошо провел тай-брейк второго сета, был на эмоциональном подъеме. Буду учиться, чтобы в следующий раз сыграть лучше против такого игрока, как Максим. Это был некрасивый матч».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии