Кресси прервал серию из четырех поражений от топ-10
51-я ракетка мира Максим Кресси обыграл №9 Хольгера Руне в полуфинале в Монпелье – 7:5, 6:7(3), 7:6(4).
Кресси второй раз в карьере и впервые с «Уимблдона»-2022 победил соперника из топ-10 (тогда он прошел №9 Феликса Оже-Альяссима). Американец прервал серию из четырех поражений от соперников этого уровня (общий счет стал 2:8).
Кресси четвертый раз в карьере вышел в финал ATP. Он чемпион одного турнира – прошлогоднего в Ньюпорте.
Завтра он поборется с Янником Синнером.
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