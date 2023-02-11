Кресси прервал серию из четырех поражений от топ-10

51-я ракетка мира обыграл №9 в полуфинале в Монпелье – 7:5, 6:7(3), 7:6(4).

Кресси второй раз в карьере и впервые с « »-2022 победил соперника из топ-10 (тогда он прошел №9 ). Американец прервал серию из четырех поражений от соперников этого уровня (общий счет стал 2:8).

Кресси четвертый раз в карьере вышел в финал . Он чемпион одного турнира – прошлогоднего в Ньюпорте.

Завтра он поборется с .

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