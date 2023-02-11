Кресси прервал серию из четырех поражений от топ-10

Теги Уимблдон ATP Феликс Оже-Альяссим Янник Синнер Максим Кресси Хольгер Руне Теннис

51-я ракетка мира Максим Кресси обыграл №9 Хольгера Руне в полуфинале в Монпелье – 7:5, 6:7(3), 7:6(4).

Кресси второй раз в карьере и впервые с «Уимблдона»-2022 победил соперника из топ-10 (тогда он прошел №9 Феликса Оже-Альяссима). Американец прервал серию из четырех поражений от соперников этого уровня (общий счет стал 2:8).

Кресси четвертый раз в карьере вышел в финал ATP. Он чемпион одного турнира – прошлогоднего в Ньюпорте.

Завтра он поборется с Янником Синнером.

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2 комментария

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justbored
Ответ Sonder
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You must be very important man.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
я персональный хейтер этого бейсболиста
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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