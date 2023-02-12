Доха (WTA). Касаткина, Александрова начнут матчами против квалифаеров, Самсонова сыграет с Кенин, Кудерметова – с Крейчиковой
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Дохе.
Ига Швентек (1) стартует со второго круга и сыграет с Даниэль Коллинс или квалифаером.
Джессика Пегула (2) тоже начнет со второго раунда, где ее соперницей станет Мэдисон Киз или Алена Остапенко.
Дарья Касаткина (5) и Екатерина Александрова встретятся в первом круге с квалифаерами.
Вероника Кудерметова (8) поборется с Барборой Крейчиковой, Людмила Самсонова – с Софией Кенин (WC).
Полностью сетка здесь.
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