Доха (WTA). Касаткина, Александрова начнут матчами против квалифаеров, Самсонова сыграет с Кенин, Кудерметова – с Крейчиковой

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Дохе.

Ига Швентек (1) стартует со второго круга и сыграет с Даниэль Коллинс или квалифаером.

Джессика Пегула (2) тоже начнет со второго раунда, где ее соперницей станет Мэдисон Киз или Алена Остапенко.

Дарья Касаткина (5) и Екатерина Александрова встретятся в первом круге с квалифаерами.

Вероника Кудерметова (8) поборется с Барборой Крейчиковой, Людмила Самсонова – с Софией Кенин (WC).

Полностью сетка здесь.

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