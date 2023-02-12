Самсонова о победе над Циньвэнь Чжэн: «Я была стабильнее, и это сыграло ключевую роль. И, конечно, подача»

прокомментировала выход в финал в Абу-Даби. В субботу она обыграла Циньвэнь Чжэн – 6:4, 1:6, 6:4.

«Это был потрясающий матч, Циньвэнь играла невероятно. В конечном итоге, думаю, я была стабильнее, и это сыграло ключевую роль. И, конечно, подача – я очень хорошо подавала.

Конечно, после второго сета я старалась играть агрессивнее. Стремилась делать больше и быть агрессивнее. И, конечно, я была очень, очень сосредоточена на своей подаче».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе